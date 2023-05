Autonomie scolastiche,  scontro Regione-Governo sul dimensionamento  

Quaranta autonomie scolastiche in meno, una soglia di alunni per istituto fissata a 900, con l’aggravante che soprattutto nelle zone interne dell’Isola, per raggiungere questo numero di studenti, potrebbero volerci almeno trenta Comuni. Questi gli effetti in Sardegna del prossimo dimensionamento scolastico se il ministro dell’Istruzione Valditara non deciderà di rivedere lo schema di decreto già sottoposto alle Regioni, e oggetto ieri pomeriggio di un altro confronto in conferenza unificata. Al tavolo ha partecipato anche l’assessore all’Istruzione Andrea Biancareddu e, a sentire lui, i margini di miglioramento sono sembrati pochi. A quanto pare, il ministro si sarebbe trincerato dietro la necessità di rispettare «la volontà europea».

«Non avrà il mio voto»

L’esponente della Giunta Solinas già in mattinata, in commissione Cultura del Consiglio regionale, aveva ribadito il giudizio assolutamente negativo sulla proposta di decreto che «non tiene conto delle realtà sarde, fa di tutta l’erba un fascio e innalza il quorum a 900 alunni per autonomia scolastica», e aveva auspicato «un compromesso dignitoso, dei correttivi», in caso contrario «mi devono commissariare perché io non do il mio voto o il mio assenso a qualcosa che fa male alla scuola sarda».

Le richieste

Nel parlamentino l’assessore ha ricordato che proprio dietro sua richiesta, negli anni precedenti, si era riusciti ad abbassare la soglia massima di alunni per autonomia. «Con la ministra Azzolina ero riuscito ad abbassarlo a 300 e 500 a seconda che si trattasse o meno di Comuni montani – ha detto – è evidente che portandola a 900, in certi posti del centro Sardegna potrebbero volerci decine di Comuni per arrivare a quel numero». L’assessore centrista non ha nascosto di sperare in una serie di deroghe: «La cosa importante è che anche quest’anno riesca a realizzare quanto fatto negli ultimi quattro anni da assessore». Ovvero, «non chiudere alcuna scuola e garantire il diritto allo studio a tutti. Questa è la mia missione, e nell’ultimo anno di legislatura non posso mettermi con la motosega a tagliare sulla base di ragionamenti più vicini all’algebra che al diritto allo studio».