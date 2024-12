Autonomie scolastiche, ricorso al Tar 

Pronti a ricorrere al Tar per difendere le autonomie scolastiche. Riuniti ieri in assemblea, gran parte dei sindaci ogliastrini si sono detti favorevoli a presentare un’istanza al Tribunale amministrativo per bloccare il taglio annunciato di una delle 11 autonomie rimaste sul territorio. Insieme ai sindacati sostengono che il dimensionamento sia inaccettabile perché rischia di impoverire il sistema educativo. L’amministratrice della Provincia dell’Ogliastra, Marzia Mameli, che ha convocato la riunione nella sede di via Mameli, ha ribadito la volontà di chiedere il mantenimento delle autonomie, ma alla fine dei vari interventi ha rinviato l’assemblea a mercoledì prossimo. Ma la tensione in Aula era abbastanza elevata, con i sindaci sul piede di guerra che vogliono evitare nuovi tagli.

Gli interventi

Sono stati diversi i sindaci che hanno preso parola durante l’assemblea. «È fondamentale mantenere l’unità di tutti gli attori istituzionali in collaborazione con le scuole e sindacati. In attesa di conoscere quali siano le linee guida della Giunta regionale - ha affermato Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo - si è deciso di rinviare l’assemblea alla settimana prossima così da mettere in atto azioni unitarie. È emerso con chiarezza unanime che nessun Comune o Istituto scolastico verrà lasciato solo a subire eventuali tagli di autonomie». Dalla segreteria Cisl Ogliastra confermano che il sindacato sarà accanto ai sindaci per evitare il paventato taglio che rischia di coinvolgere le sedi di Tortolì, Tertenia o Ilbono. «La proposta di toccare un’ulteriore autonomia in Ogliastra è offensiva. La politica regionale - hanno dichiarato il leader confederale, Michele Muggianu, e la segretaria di Cisl scuola, Barbara Marongiu - deve lasciare le passerelle dei convegni sullo spopolamento e iniziare ad agire per contrastarlo».

L’attesa

A margine dell’incontro, Marzia Mameli ha spiegato i motivi del rinvio: «L’assemblea non aveva la possibilità di visionare le linee guida approvate dalla Giunta regionale. La nostra linea resta quella di chiedere il mantenimento delle autonomie esistenti». Contesta aspramente le linee regionali il sindaco di Tertenia, Giulio Murgia: «È un atto illogico. Cagliari ha il 31 per cento delle autonomie scolastiche regionali. L’Ogliastra incide per un 5 per cento scarso. C’è qualcosa che non torna. Siamo pronti a ricorrere al Tar: il territorio va difeso a spada tratta».

RIPRODUZIONE RISERVATA