Autonomie scolastiche, oggi si riunisce il Consiglio 

Il Consiglio comunale di Teulada è convocato per le 17,30 di oggi. Oltre ad affrontare gli adempimenti istituzionali di fine anno si discuterà del rischio della soppressione dell’istituto comprensivo “Taddeo Cossu”: si prevede unità d’intenti delle forze politiche rappresentate in Consiglio, come già avvenuto nei Comuni di Sant’Anna Arresi, Masainas e Giba, i cui Consigli comunali si sono espressi per confluire nell’istituto comprensivo di Teulada. La volontà di evitare la soppressione di quest’ultimo si rifà alle battaglie che gli stessi Comuni condivisero relativamente alla sanità locale, alla richiesta di strade migliori e alla ferma richiesta di maggiore attenzione per le periferie, sempre più emarginate e deprivate di servizi.

Se dovesse chiudere l’Istituto di Teulada, le popolazioni dei centri interessati dovrebbero sopportare un sovrappiù di spese e sacrifici, con spostamenti di 30-40 chilometri. Le autorità regionali conoscono bene il fenomeno della dispersione scolastica del Sulcis, e a Teulada ci si aspetta che cooperino per evitare che possano accentuarsi le difficoltà delle famiglie degli studenti.

Dalla volontà di salvaguardare un servizio di importanza vitale per le scuole all’ipotesi di un fronte politico unito contro il rischio di chiusura il passo è breve. L’attenzione è ora puntata sul Consiglio comunale di Teulada.

