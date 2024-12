«Autonomie scolastiche, no al taglio» 

È ancora un secco no a qualsiasi taglio alle autonomie scolastiche dell'Oristanese. Arriva dalla conferenza provinciale convocata dall'amministratore straordinario della Provincia Battista Ghisu per discutere sul piano di dimensionamento scolastico. Forte contrarietà dunque alla soppressione di una nuova autonomia scolastica sulle 21 presenti, come dettato dalle linee guida regionali. Sindaci, sindacalisti e dirigenti scolastici intervenuti hanno espresso un parere negativo sul riordino scolastico, pensato solo sulla base di una distorta logica numerica. «Con la soppressione di un'autonomia - afferma Ghisu- la nostra provincia sarebbe la più penalizzata e questo non è accettabile». Ora sarà stilato un documento, da presentare in Regione e da consegnare prima delle feste natalizie, durante un incontro già sollecitato alla commissione Cultura, Lavoro e Formazione professionale presieduta da Camilla Soru.

Fronte unico

Una battaglia condivisa per portare avanti e convincere tutti che l’Oristanese non può fare ancora sacrifici. La delegazione con amministratori locali, dirigenti scolastici e sindacati sarà guidata dall’amministratore della Provincia. Il dibattito a più voci di ieri ha fatto registrare una presa di posizione comune, a sostegno delle autonomie esistenti e rigetta la redazione di un piano provinciale di dimensionamento scolastico che, ormai anno dopo anno, richiede esclusivamente tagli ad un sistema già in sofferenza. «A garanzia di un’offerta formativa di qualità è necessario fare valutazioni differenti dai semplici numeri – ha aggiunto Ghisu – è necessario tener conto di altre variabili, quali lo spopolamento che sta assumendo dimensioni gravissime, il trasporto pubblico, la rete viaria e i lunghi tempi di percorrenza, fattori che testimoniano la fragilità del territorio». Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha posto l’accento sulla necessità di combattere una azione unitaria, ricordando come già lo scorso anno erano state tagliate tre autonomie con gli accorpamenti di due istituti cittadini e quello di Ghilarza-Abbasanta. Preoccupazione anche dalla Marmilla, dove i sindaci dell’Unione dei Comuni stanno preparando un documento da inviare in Regione. Pronti a fare le barricate i sindaci di Marrubiu Luca Corrias e Arborea Manuela Pintus, per il possibile accorpamento a Terralba del Comprensivo di Marrubiu.

