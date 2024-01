Autonomie scolastiche, corteo contro il taglio: «Decisione assurda»  

Al grido di “Le nostre scuole non si toccano”, decine di bambini, genitori e insegnanti si sono ritrovati ieri pomeriggio al parco Europa a Pitz’e Serra, per protestare contro la delibera regionale che ha soppresso le autonomie scolastiche degli istituti comprensivi 2 e 3 per accorparli ad altre scuole della città. Quartu infatti sarà una delle più penalizzate dal dimensionamento scolastico: mentre nelle province di Sassari e Nuoro le autonomie scolastiche del primo ciclo soppresse non arrivano al 13 per cento, nella Città Metropolitana sono il 30 e in città si raggiunge addirittura il 33 per cento.

La preoccupazione

«Questa situazione ci lascia sconcertati», dice Ramona Cagica presidente del consiglio dell’istituto comprensivo 3, «perché la Regione ha fatto tagli senza pensare alle conseguenze che avranno sui territorio». Di fianco a lei una mamma, Claudia Piergallini, aggiunge: «mi preoccupa che si stia sopprimendo un realtà che sta funzionando, è come tarpare le ali ai bambini». Bambini che sono tutti lì al parco Europa reggendo striscioni che hanno preparato con l’aiuto degli insegnanti. Queste le scritte: “La scuola è casa nostra” e ancora “Noi diciamo no”.

Raccolta firme

Una delegazione delle scuole ha poi consegnato al prefetto le 3600 firme contro il dimensionamento scolastico raccolte in poco meno di dieci giorni. A seguito del dimensionamento tra l’altro, saranno tagliate anche le ore di sostegno che ogni anno vengono assegnate all’autonomia scolastica. (g. da.)

