Autonomie scolastiche, accorpati Bolotana e Silanus 

Macomer conserva le autonomie scolastiche. Silanus e Bolotana saranno invece accorpate, perché non avevano più i requisiti per conservarle. Per questo motivo, pur conservando i plessi, vengono accorpati agli istituti di Macomer: Bolotana al “Giannino Caria” e Silanus al “Binna-Dalmasso”. Macomer pigliatutto? «No. È stata rafforzata l’autonomia. Certamente una conquista se parliamo in termini di autonomie che siamo riusciti a conservare - dice l’assessora all’Istruzione, Maria Luisa Muzza - avremo però preferito che anche Silanus e Bolotana avessero lo stesso diritto. I parametri stabiliti dal Ministero però non lo permettono, perché non tengono conto delle peculiarità del territorio. Auspichiamo una migliore qualità in termini di formazione». Tutti i Comuni del Marghine sono ora accorpati alle due autonomie di Macomer. In alcuni paesi restano i punti di erogazione, come a Borore (dove sono accorpati Dualchi e Noragugume), a Silanus (accorpato Lei), Bolotana, Bortigali, Sindia. I ragazzi di Birori, invece, frequentano i plessi di Macomer. «Per gli alunni non cambia nulla - dice Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus - dal punto di vista politico ne esce sconfitta la Regione, che dovrebbe licenziare una legge in merito». Il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi, aggiunge: «Dovremo fare una battaglia, affinché la Regione legiferi in deroga alla legge nazionale, per evitare ulteriori penalizzazioni». (f. o.)

