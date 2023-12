«Autonomie, persi posti di lavoro» 

L’accorpamento delle autonomie scolastiche del liceo classico Asproni e del musicale Satta, dei due istituti tecnici cittadini e delle scuole medie 3 e 4 non piace al gruppo di opposizione “Progetto per Nuoro”, guidato dalla consigliera comunale Lisetta Bidoni che contesta il nuovo piano provinciale (Ogliastra compresa) dove i tagli sono in tutto 7. L’accorpamento dei due licei comporterebbe la perdita non solo di un dirigente scolastico e del segretario ma anche di 9 dipendenti Ata: 6 collaboratori e 3 assistenti amministrativi. «Numeri sufficienti - dice Bidoni rilanciando le critiche della Flc Cgil - a preoccupare un territorio dove i dati sulla disoccupazione avrebbero dovuto vedere i gruppi politici e le amministrazioni locali sulle barricate».

«Progetto per Nuoro - sottolinea - non può che confermare le riserve espresse dal mondo della scuola in quanto il piano, fatto di tagli, accorpamenti e soppressioni, anziché rispondere ai bisogni e alle peculiarità socio-culturale-economiche dei territori, cancella istituzioni scolastiche storiche, riduce l’offerta formativa territoriale, restringe le possibilità di scelta, crea maxi-istituti, taglia posti di lavoro, con il rischio di produrre ulteriori forme di desertificazione e impoverimento culturale e di incrementare la dispersione scolastica».

RIPRODUZIONE RISERVATA