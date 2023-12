Autonomie, nuovo no ai tagli 

Dopo il Consiglio d’istituto del liceo classico Asproni di Nuoro, che in un duro documento approvato dall’assemblea dei docenti ha annunciato proteste per l’accorpamento con il liceo socio pedagogico e musicale Satta, ora la protesta arriva dall’istituto n. 4 Grazia Deledda. I rappresentanti dei genitori nel consiglio d’istituto esprimono contrarietà all’accorpamento che vedrà la scuola inglobata dalla Maccioni. «Un nuovo dimensionamento scolastico caratterizzato da parametri solo economici, perché accorpare significa meno risorse umane per risparmiare risorse economiche, è quanto di più profondamente sbagliato», dicono.

La decisione

A scegliere gli accorpamenti è stata la Conferenza provinciale scolastica dopo due riunioni. Ha puntato sulla salvaguardia delle piccole autonomie chiedendo un sacrificio a quelle cittadine. L’amministratore straordinario della Provincia, Costantino Tidu, spiega: «Abbiamo chiesto un incontro al presidente delle Regione e all’assessore. Non solo gli inviti agli incontri ma anche il documento inviato non sono stati presi in considerazione e quindi con grande senso di responsabilità la Conferenza provinciale il 28 novembre ha approvato un piano di dimensionamento redatto secondo il principio di solidarietà. La proposta tiene conto del fatto che nelle linee guida regionali è previsto da parte della Regione l’attivazione, in caso in cui il piano provinciale non sia coerente con il contingente assegnato o si discosti in tutto o in parte, l’attuazione di un potere sostitutivo a fare gli interventi correttivi necessari. La conseguenza, in assenza di una decisione provinciale, sarebbero stati accorpamenti disposti d’imperio dalla Regione».

Nel nome della Deledda

In nome del risparmio la Regione impone di fatto di cancellare a Nuoro l’autonomia dell’istituto che nel 2015, dopo anni di colpevoli dimenticanze, era stato dedicato al Nobel. I genitori sottolineano: «Lo Stato investe poco sull’istruzione, a nulla vale proferire parole di condanna su dispersione scolastica, bassa scolarizzazione e perdita di competenze di base e trasversali se poi si procede con dimensionamenti privi di logica e accorpamenti pesanti e squalificanti con la conseguente riduzione di risorse umane il cui effetto più immediato sarà su programmazione e spendita delle risorse del Pnrr». (f. le.)

