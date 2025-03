Autonomie locali, elezioni a sorpresa: Locci beffa Milia 

Il centrosinistra aveva i numeri per eleggere il presidente del Consiglio delle autonomie locali, ma qualcosa è andato storto. Ieri, alla terza votazione, l’ha spuntata Ignazio Locci (FdI), sindaco di Sant’Antioco: 17 voti contro i 15 del primo cittadino di Quartu Graziano Milia, fino a quel momento considerato favorito; e una scheda bianca. Non è bastata la spinta delle grandi città (guidate da esponenti del Campo largo) e nemmeno il fatto che il governo della Regione sia di centrosinistra. Alla fine sono mancati voti di sindaci del Campo largo che hanno preferito dare fiducia a Locci. Per il centrodestra, che sulla carta non aveva voti sufficienti, la vittoria è evidente. «È un grande segno di rilancio», hanno commentato a stretto giro alcuni esponenti dell’opposizione in Consiglio regionale.

Il vincitore

«Ripartiamo dal lavoro fatto da chi mi ha preceduto, Paola Secci, e lavoriamo per favorire una corretta e leale collaborazione tra il Consiglio regionale, la Giunta e l'intero sistema degli enti locali della Sardegna», le parole di Locci dopo l’elezione nell’Aula dell’Assemblea sarda, Tra le priorità individuate nel suo mandato, l'importanza del progetto dell'Einstein Telescope, «una sfida nella quale i sindaci dovranno dimostrare il loro protagonismo. È un'occasione storica per la nostra Isola, non possiamo mancarla». Spazio naturalmente alle battaglie storiche del Cal: «Bisogna mirare alla realizzazione di un vero testo unico degli enti locali sardi, per affermare la nostra autonomia, per costruirla veramente». Quanto riguarda la contrapposizione politica registrata nel voto, «non c’è stata alcuna imposizione di candidati. Ciascuno di noi si è confrontato con le anime e le sensibilità da cui proviene, è chiaro che ci sono 35 amministratori locali con le proprie appartenenze. Siamo comunque tutti ben consapevoli che rappresentiamo istituzioni, e non portiamo magliette di tifoserie».

Lo sconfitto

Diversa la lettura dello sfidante sconfitto. «Deluso? Assolutamente no», ha detto Milia, «D'altronde è una cosa che avevo già fatto, solitamente le delusioni si provano quando si cerca di fare qualcosa che non si è mai fatto. Io ho dato la disponibilità a un gruppo di sindaci che mi aveva chiesto di mettermi a disposizione, e, credo, di aver fatto bene. È stato comunque eletto un presidente capace, Ignazio Locci». Piuttosto, è la critica del sindaco di Quartu, «quello che a mio giudizio stride molto con lo spirito anche del lavoro che dovrebbe svolgere il Consiglio delle autonomie locali, è che questa elezione è stata vissuta come un fatto meramente politico e di parte. Il centrodestra ha voluto imporre il proprio candidato senza neanche ragionare, e credo che questo sia un errore. Però c'è tempo per recuperare, e mi auguro che Locci abbia questa capacità».

«Scollamento»

Nessun commento tra le forze del centrosinistra. Tuttavia, è la constatazione di un esponente di maggioranza, «esiste uno scollamento evidente», quello che non ha permesso a Graziano Milia di avere la meglio. Inoltre, «è mancata una regia, una gestione della partita». Soprattutto da parte del partito più importante, il Pd: il segretario regionale (Piero Comandini) e il presidente dell’Assemblea del partito (Giuseppe Meloni) sono entrambi impegnati costantemente su livelli istituzionali. Il primo in qualità di presidente del Consiglio regionale, il secondo in qualità di assessore al Bilancio e vicepresidente della Giunta. Soprattutto l’assessore è alle prese con la prima manovra della legislatura.

RIPRODUZIONE RISERVATA