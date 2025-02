Autonomie locali, eletti i nuovi rappresentanti 

Dell’elezione del presidente del Consiglio delle Autonomie locali si parlerà tra un paio di settimane, oppure, direttamente dopo le Comunali a Nuoro. Ieri, intanto, nella sede del Consiglio regionale i duecentosessantasei sindaci sardi hanno scelto i nuovi componenti del Cal. A votare è stato quasi il 74% degli aventi diritto che ha designato ventotto componenti, che si aggiungeranno agli otto di diritto, ovvero i sindaci dei comuni capoluogo di Provincia. Il Cal resterà in carica per tre anni.

In base alla legge regionale numero 1 del 17 gennaio 2005, i componenti del Consiglio delle autonomie locali a regime sono 42, ma da queste elezioni sono stati esclusi il comune di Nuoro (ecco perché per l’elezione del presidente si vorrebbero attendere le amministrative), perché commissariato, e gli amministratori straordinari delle nuove province e della città metropolitana di Sassari.

I componenti

Tra gli eletti ieri: i quattro sindaci dei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti non appartenenti alla stessa provincia: Fabrizio Demelas (Sorso); Ignazio Locci (Sant’Antioco); Graziano Milia (Quartu Sant'Elena); la presidente del Cal uscente Paola Secci (Sestu). Tra i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra tremila e diecimila abitanti: Antonino Munzittu (Decimoputzu); Stefano Rombi (Carloforte); Maria Beatrice Muscas (Samassi); Sebastiano Antioco Congiu (Oliena); Carlo Lai (Jerzu); Francesco Lai (Loiri Porto San Paolo); Manuela Pintus (Arborea), Mario Antonio Faedda (Olmedo). Per la presidenza, sono in corsa i sindaci di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia, e di Sassari, Giuseppe Mascia.

RIPRODUZIONE RISERVATA