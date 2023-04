Autonomie differenziate La conferma di Pais: Calderoli presto in Aula 

«Roberto Calderoli ha confermato la sua prossima presenza nel Consiglio regionale della Sardegna». L’ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Michele Pais, all’indomani della conferenza plenaria dei Presidenti di Consigli regionali a Roma. L’esponente della Lega ha anche presieduto il coordinamento dei presidenti di Assemblee di regioni a Statuto speciale. «Ho ribadito al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie l’assoluta attualità dello status di specialità delle nostre Regioni e l’esigenza di rilanciarne contenuti e prerogative, nel quadro della più ampia riforma sull’autonomia differenziata», ha detto Pais, «e Calderoli ha, come sempre, condiviso e mostrato massima disponibilità e apertura alle istanze avanzategli durante la riunione». D’altronde, ha ricordato, «così è successo per il pronto inserimento del rispetto del principio di insularità nel disegno di legge sulle Autonomie differenziate». Il ddl, approvato in un primo tempo senza riferimenti al nuovo principio costituzionale, è stato modificato nei giorni scorsi e portato di nuovo in Consiglio dei ministri.

Per essere pienamente attuata, ha aggiunto il presidente, «la specialità ha bisogno di interventi coordinati e permanenti tra lo Stato e la singola Regione speciale, in quanto incide su aspetti fondamentali, quali – a titolo di esempio - trasporti, energia ma anche risorse aggiuntive necessarie per colmare gli svantaggi dell'insularità, che non possono essere affrontati con i soli strumenti autonomistici».

