Autonomie differenziate, già modificato il testo 

«Equilibrio ristabilito» Per il consigliere dei Riformatori Michele Cossa «l’Insularità è la condizione davanti alla quale non eravamo disposti a retrocedere, e il ministro ha colto le preoccupazioni e le istanze della Sardegna». D’altra parte, «il principio di Insularità è la vera corazza della specialità, oggetto in questi ultimi anni di dure aggressioni». Con queste modifiche al ddl, ha aggiunto, «sono stati ristabiliti equilibrio e chiarezza. Ci siamo battuti con forza, senza mai perdere di vista l’obiettivo primario, ovvero il bene delle future generazioni». E di certo «il Governo ha riconosciuto nella discontinuità territoriale che caratterizza le Isole i fattori che fino a oggi ne hanno condizionato la crescita». Tuttavia, ha puntualizzato Cossa, «resta alta l’attenzione sul prosieguo del percorso dell’autonomia differenziata e sui suoi riflessi sulla coesione nazionale e sulle Regioni in ritardo di sviluppo».

«Dalle parole ai fatti, dopo poche ore il ministro ha modificato il testo della sua riforma», ha dichiarato ieri il presidente dell’Assemblea. Il correttivo è stato già posto all’attenzione del Governo durante il pre Consiglio dei ministri che si è tenuto ieri. «Si tratta di una vittoria per l’intero Consiglio regionale che sta seguendo passo per passo l’iter della riforma sulle Autonomie differenziate», ha aggiunto il presidente, «l’immediato inserimento del principio di Insularità nel testo è un segnale estremamente positivo di attenzione del Governo, che ristabilisce equilibrio ed equità e dimostra che le istanze portate avanti dall’Assemblea sono finalmente prese nella giusta considerazione». «Il ministro ha a cuore la questione e l’impegno sarà costante e determinato per portare a casa il risultato», ha detto il deputato della Lega Dario Giagoni.

Il richiamo all’Insularità è indicato nell’articolo 9 sulle “misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale”. Non si tratta dell’unica correzione. Nello stesso articolo viene aggiunto un comma dove si prevede l’impegno del Governo a informare la conferenza unificata delle Regioni sulle attività poste in essere per rimuovere gli squilibri economici e sociali. Il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli aveva annunciato la revisione del testo due giorni fa in una lettera trasmessa a Pais proprio mentre in Consiglio regionale si discuteva di Autonomie differenziate.

Il pressing ha funzionato e il ministro è stato di parola: il nuovo testo sulle Autonomie differenziate, con all’interno il riferimento esplicito all’Insularità, sarà all’esame della seduta odierna del Consiglio dei ministri. L’ha confermato ieri il presidente dell’Assemblea sarda Michele Pais al termine di una giornata cominciata con la diffusione della bozza modificata del disegno di legge approvato dal Governo un mese e mezzo fa.

Correzioni

«Equilibrio ristabilito»

Minoranza critica

Due giorni fa in Consiglio, durante la discussione di due mozioni sulle differenziate, era stata la minoranza a chiedere di non abbassare la guardia. Salvatore Corrias del Pd aveva parlato di «un regionalismo delle disuguaglianze, altro che autonomia differenziata». «Non ci fidiamo», aveva detto invece il segretario Dem Piero Comandini, «dei ministri che dicono che la nostra Autonomia è stata alimentata da fichi secchi». In maggioranza, Marco Tedde (Forza Italia) aveva sottolineato che «quello di Calderoli non è un progetto eversivo ma attuativo di principi costituzionali vigenti, e anche per questo la Sardegna deve ragionare in modo unitario».

