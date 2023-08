Autonomie, Calderoli minacciato di morte 

«Roberto Calderoli, se non la smetti di attuare la politica di genocidio del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi». Inizia così la lettera di minacce inviata al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, che su Facebook commenta: «Non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l'autonomia regionale. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore».

Già il ministro aveva spiegato che avrebbe portato avanti una mappatura di come sono state spese le risorse che lo Stato eroga «territorio per territorio, funzione per funzione». Una radiografia che secondo Calderoli dovrebbe servire ad accertare la cattiva gestione frutto del centralismo e che smonterebbe «la balla che al Sud arrivino meno soldi rispetto al Nord». Ma il ministro aveva anche aggiunto «se non mi uccidono prima».

Dalla politica tutta arriva la solidarietà. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, definisce le minacce «un gesto ignobile e da condannare con assoluta fermezza». Vicinanza da Matteo Salvini e la Lega e da Forza Italia con Antonio Tajani» . Dal Pd la condanna da parte della segretaria Elly Schlein e da M5s, oltre che dal capogruppo di Avs, Peppe De Cristofaro, da Azione con Matteo Richetti e da Italia Viva con Matteo Borghi.

RIPRODUZIONE RISERVATA