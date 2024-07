Autonomia, Zaia riapre la trattativa e “chiama” il Sud 

Sale di giri il tema dell'autonomia differenziata: il governatore del Veneto Luca Zaia tende una mano alle Regioni del Sud e suggerisce loro di farsi avanti, dicendosi disposto a gemellarsi con un territorio del Meridione per testare la legge e far emergere eventuali disuguaglianze. Intanto ipotizza per la sua regione un accordo entro fine anno, annunciando di aver già fatto un passo in avanti per le 9 materie su cui non dovranno essere predeterminati i Livelli essenziali delle prestazioni (cioè rapporti internazionali e con l'Ue; commercio con l'estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica; casse di risparmio e rurali; credito fondiario e agrario; giustizia di pace). Inoltre chiede già al Governo di ragionare anche sulle “materie Lep”.

A remare contro, oltre al Comitato referendario delle opposizioni, ci sono le cinque regioni del centrosinistra (Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Campania a guida Pd e la Sardegna a trazione M5S) che in settimana dovrebbero ufficializzare la nascita di un Coordinamento che dovrà stilare una bozza di testo condiviso e «inattaccabile» per il referendum abrogativo. Ma bisognerà fare in fretta visto che tra una decina di giorni al massimo il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini dovrà dimettersi per il disbrigo amministrativo utile al suo insediamento al Parlamento europeo il 16 luglio.

All'idea del gemellaggio col Sud lanciata da Zaia ha risposto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio (FI), osservando che «ben venga ogni idea se può essere buona, ma in Piemonte abbiamo già un gemellaggio naturale con il sud, qui vivono già tante genti del Sud, quindi non abbiamo bisogno di proporre un gemellaggio, qui c'è l'Italia». Zaia intanto lancia una stilettata alle cinque regioni contrarie alla legge Calderoli spiegando che sì, il referendum abrogativo «è un diritto democratico, ma bisogna vedere se quello che si chiede è costituzionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA