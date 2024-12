Autonomia, una riforma zoppa 

Dall'energia ai trasporti, passando per la scuola, ci sono alcune materie che non vanno trasferite alle Regioni. Lo scrive la Consulta nelle motivazioni della sentenza 192, in cui si è espressa sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull'Autonomia differenziata sollevate da quattro Regioni guidate dal centrosinistra, tra cui la Sardegna. Sono sette i profili della legge Calderoli su cui arriva lo stop della Corte: dai Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) alle aliquote sui tributi. Mentre i giudici hanno ritenuto «non fondata» la questione di costituzionalità dell'intera riforma, posta dai governatori. Dalle motivazioni si capisce anche che per le Regioni a Statuto speciale, quindi anche per la Sardegna, la riforma non è applicabile. Lo dice la governatrice Alessandra Todde: «La Corte ha confermato l’incostituzionalità di numerosi passaggi della riforma Calderoli ritenendo fondate le ragioni illustrate nel nostro ricorso. Questa legge non si può applicare alle Regioni speciali come la Sardegna. Come più volte dichiarato, la Sardegna non poteva accettare una legge che mina la sua specialità, che la danneggia e che rappresenta una minaccia per il principio fondamentale di uguaglianza tra i cittadini.

La sentenza peserà inevitabilmente anche sui quesiti referendari. Il presidente della Consulta, Augusto Barbera, ha ricordato che «se ne deve occupare la Cassazione: deve verificare se ci siano le condizioni o meno per la consultazione referendaria».

Nelle 160 pagine pubblicate ieri, la Consulta sostiene che ci sono materie a cui afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. La Corte fa riferimento a materie in cui «predominano le regolamentazioni dell'Unione europea» (politica commerciale comune, tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e le grandi reti di trasporto), ma anche le «norme generali sull'istruzione». Inoltre, sostiene la Corte, l'Autonomia differenziata «deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini, in attuazione del principio di sussidiarietà».

Le reazioni

Sul fronte politico, l'opposizione parla di una pronuncia che «demolisce» la riforma e mette «una pietra tombale sul progetto di spaccare l'unitarietà del sistema scolastico nazionale». Nella maggioranza, il ministro degli Esteri Antonio Tajani accoglie positivamente il fatto che secondo i giudici «non possono esserci deleghe alle Regioni sul commercio internazionale. Una differenziazione su base territoriale delle nostre politiche in materia di commercio estero sarebbe nociva per il nostro Paese». Sono differenti tra loro le reazioni dei governatori. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, considera le motivazioni dei giudici «quasi un'istruzione per l'uso e quindi potremmo fare anche velocemente». (ro. mu.)

