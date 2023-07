Autonomia, sugli emendamenti ancora blocchi 

Neanche la prossima settimana sui 557 emendamenti al ddl del governo sull'autonomia differenziata inizieranno le votazioni in Senato. La Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama sarà in parte impegnata su un decreto del governo (il dl Pa 2) e in parte è bloccata in attesa del parere sugli emendamenti da parte della commissione Bilancio, a sua volta ingolfata da altri provvedimenti. Prima della pausa estiva, dunque, difficilmente ci saranno i primi voti su questa legge; alle ragioni procedurali si accompagnano alcuni nodi politici che riguardano il confronto interno alla maggioranza.

Il ministro Roberto Calderoli, padre dell’autonomia differenziata, che nelle ultime settimane ha girato in tutte le altre commissioni che dovevano dare un parere alla Affari costituzionali, ha già espresso in quest’ultima sede il parere sui 557 emendamenti presentati dai gruppi parlamentari, di cui solo 34 della maggioranza, accogliendone 40. Il ministro ha infatti detto che il testo è «ampiamente migliorabile», sperando così di favorire il dialogo con le opposizioni e dentro la maggioranza. Ma evidentemente non basta: non solo Pd e M5s hanno ribadito la contrarietà, ma riserve su alcuni punti rimangono in Fi e Fdi, come dimostra il fatto che i senatori di questi due partiti (Mario Occhiuto di Fi e Andrea De Priamo di Fdi) si sono "riservati" di dare una risposta alla richiesta di Calderoli di ritirare alcuni emendamenti o di riformularli.

RIPRODUZIONE RISERVATA