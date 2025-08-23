Autonomia speciale, scatto del Trentino mentre l’Isola balbetta 

In Trentino-Alto Adige sono passati subito dalle parole ai fatti, fedeli osservanti del luogo comune dell’operosità nordica: anziché discutere di maggiore autonomia, se la stanno prendendo. Mentre la Sardegna da tre anni si rigira tra le mani il giocattolo dell’insularità, prezioso ma finora sterile, Trento e Bolzano sono già a un passo da un’importante modifica del loro Statuto speciale che potrebbe garantire più poteri alle istituzioni locali.

Al di là delle nuove materie di competenza regionale o provinciale, la conquista più rilevante sarà forse l’eliminazione di uno dei limiti più rigidi per le regioni autonome. L’attuale Statuto trentino, come quello della Sardegna, prevede che le potestà legislative locali si fermino non solo davanti alla Costituzione e alle norme Ue, ma anche davanti alle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. Per le leggi regionali sarde, guarda caso, molte impugnazioni del Governo si basano su quel grimaldello con cui anche norme non di rango costituzionale (un esempio? Il decreto Draghi sull’energia) prevalgono sugli Statuti speciali.

Le modifiche

Nella nuova versione dello Statuto del Trentino-Alto Adige, tale limite non c’è più. Certo, per entrare in vigore quella versione dev’essere approvata per due volte da entrambi i rami del Parlamento, e l’iter è solo agli inizi. Ma ciò che fa ben sperare la regione presieduta da Maurizio Fugatti è che il testo abbia ricevuto l’ok del Consiglio dei ministri, in una delle ultime riunioni prima della pausa estiva: se c’è la volontà della maggioranza, l’operazione è in discesa.

La riforma prevede nuove competenze esclusive su varie materie, dal commercio ai contratti collettivi del personale di Regione e Province, fino alla gestione della fauna selvatica (per via dell’annoso problema degli orsi). Inoltre il nome ufficiale della regione diventa “Trentino-Alto Adige/Südtirol”, e si rafforza la tutela della minoranza linguistica tedesca. Spunta poi l’istituto dell’intesa per le future modifiche dello Statuto speciale, su cui finora il Consiglio regionale e i Consigli delle Province autonome potevano solo esprimere pareri. Con la riforma, invece, si cercherà un accordo tra le assemblee locali e il Parlamento; in assenza, le Camere non potranno comunque intaccare «i livelli di autonomia già riconosciuti».

Il parere degli esperti

«Sono novità di rilievo», ragiona Matteo Cosulich, costituzionalista dell’Università di Trento e profondo conoscitore del cammino verso la revisione statutaria: «Sia per l’aumento delle competenze legislative, sia per la riduzione dei limiti statali ai poteri locali. Certo, poi l’interpretazione starà alla Corte costituzionale: si tratta di vedere se confermerà l’orientamento centralista degli ultimi anni. Ma non sarà una “compensazione” dell’autonomia differenziata, sono partite diverse». Inoltre appare rafforzato il ruolo della commissione paritetica Stato-Regione: «Dovrà “armonizzare” le norme regionali e provinciali con quelle statali, quasi un momento arbitrale tra i diversi livelli. Bisognerà capirlo bene, di certo le norme di attuazione sono la vera chiave dell’autonomia speciale».

Più scettico, sulla portata della riforma, un altro costituzionalista (emerito) dell’Università di Trento, Roberto Toniatti: «Non si introduce pienamente il principio dell’intesa come diritto di veto. C’è solo un divieto di modifiche peggiorative». E anche il venir meno di alcuni limiti alle competenze locali rischia di essere vanificato da «un neo centralismo che, anziché diminuire, a mio parere sta aumentando. Basta vedere lo spostamento della gestione dei fondi Ue, dalle regioni al governo». Sull’opportunità, per le altre regioni, di imitare il percorso trentino, Toniatti osserva che «dipenderà dalla loro forza e dal colore politico. La Sardegna, in questo senso, non mi sembra messa bene».

Nell’Isola il neo presidente della commissione paritetica è Gianmario Demuro, costituzionalista dell’Università di Cagliari, già assessore alle Riforme nella Giunta Pigliaru, che conosce bene il percorso del Trentino: «È interessante, contiene novità che possono apparire ovvie, ma in realtà hanno forte valore simbolico». Concorda però sul peso “debole” dell’intesa: «Ne avevamo discusso col sottosegretario Bressa, quando coordinavo le autonomie speciali nella Conferenza delle regioni. Noi proponevamo che si dovesse fare ogni sforzo possibile per un’intesa vera».

In ogni caso l’esempio trentino «indica una strada anche a noi. Dobbiamo avviare un processo virtuoso di riforma dello Statuto. Del resto è ancora in vigore la legge che nel 2006 aveva istituito a tal proposito una Consulta: la Corte costituzionale aveva bocciato solo il riferimento alla sovranità». Demuro auspica «un processo partecipativo, in cui tutti ci si chieda di quali nuove competenze esclusive avrebbe bisogno la Sardegna». Quanto al rilievo delle norme d’attuazione, il presidente della commissione paritetica (che le elabora) non potrebbe essere più d’accordo: «Sono lo strumento fondamentale, proprio perché basate, quelle sì, sull’intesa, il cui risultato viene tradotto in un decreto legislativo. Quindi una norma subito efficace, modificabile solo con una nuova intesa». La partita della nuova autonomia, insomma, si gioca lì.

