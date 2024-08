Autonomia, si firma in spiaggia 

“Una firma per l'Italia”. La sfida all'autonomia non va in vacanza. Dopo il boom delle oltre 500mila firme raccolte in meno di due settimane, l’opposizione non arretra. Anzi. Il Campo largo si attrezza per passare un agosto con la testa sui banchetti, tra piazze, festival, e spiagge, per portare avanti con forza l'abrogazione della legge Calderoli, dicendo no all'autonomia differenziata. Finora «sono state raccolte oltre 600mila firme - ha annunciato uno dei leader di Avs, Angelo Bonelli, in un video sui social – è una straordinaria mobilitazione di cittadini e cittadine che non si ferma neanche in questo periodo di caldo».

I comitati territoriali

Ed ecco così che il record di raccolta firme, nel minor tempo possibile, è stato raggiunto: però le opposizioni, assieme alla Cgil e all'Anpi, vogliono andare oltre. I partiti di centrosinistra - Pd, Italia Viva, +Europa, M5s, Avs - si stanno organizzando, con i comitati territoriali, per raccogliere adesioni e far sentire il più possibile la battaglia agli elettori, soprattutto davanti alla sfida del quorum. Nei weekend raccolta firme nelle spiagge, come a Napoli, e in settimana diversi banchetti nelle città. Ed è nella Capitale, l'8 agosto, che Italia Viva dovrebbe organizzare un presidio a largo Argentina con i parlamentari.

La contromobilitazione

Mentre il centrosinistra si appresta ad organizzare una tre giorni di mobilitazione unitaria per inizio settembre, il centrodestra prepara la contromobilitazione. Fratelli d'Italia, tra cruciverba e presidi, ha già presentato la sua «estate dei patrioti», per raccontare «le riforme del governo Meloni». Un modo, dicono alcuni parlamentari, per non aizzare l'opposizione e compattare il proprio elettorato. Ma in alcuni ambienti del centrodestra, soprattutto tra i governatori, iniziano a scaldarsi i toni. Con l’autonomia si è aperto infatti un altro fronte che può dividere la coalizione: quello tra Nord e Sud. Oltre alle regioni di centrosinistra, non è un mistero che molti governatori di espressione della maggioranza non siano corsi a richiedere l’autonomia. Come nel caso del presidente del Lazio Francesco Rocca, vicino a FdI, o del forzista, governatore della Calabria, Raffaele Occhiuto. E la Lega ha ammonito opposizioni e alleati: «Vedo lo squallido tentativo di ottenere un po’ di consenso a scapito del bene comune», dice il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

