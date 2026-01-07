Autonomia scolastica perduta, Murru protesta 

Alla presidente della Regione e all’assessore all’Istruzione, Giampietro Murru chiede di non accogliere la proposta della Provincia Ogliastra sul taglio dell’autonomia scolastica di Ilbono, centro di cui è sindaco, sostenendo che la stessa sia gravata da «vizi di illegittimità». In una nota in sette punti, il primo cittadino del paese sede dell’autonomia (in bilico), che comprende anche le scuole di Arzana ed Elini, motiva le sue perplessità: «La Provincia dell’Ogliastra ha adottato la propria delibera il 21 novembre scorso, prima dell’approvazione definitiva delle linee guida regionali da parte della Giunta. Questa violazione procedurale compromette l’intero sistema di coordinamento regionale e viola il principio di legalità dell’azione amministrativa, rendendo nulla la delibera per violazione delle norme procedurali stabilite dalla legislazione regionale. L’iter procedurale prevede che le province possano deliberare solo dopo l’approvazione definitiva delle linee guida regionali da parte della Giunta, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente».

A suo tempo, il presidente della Provincia, Alessio Seoni, aveva rassicurato l’utenza sul mantenimento della qualità della didattica. (ro. se.)

