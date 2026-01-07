VaiOnline
Ilbono.
08 gennaio 2026 alle 00:25

Autonomia scolastica perduta, Murru protesta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alla presidente della Regione e all’assessore all’Istruzione, Giampietro Murru chiede di non accogliere la proposta della Provincia Ogliastra sul taglio dell’autonomia scolastica di Ilbono, centro di cui è sindaco, sostenendo che la stessa sia gravata da «vizi di illegittimità». In una nota in sette punti, il primo cittadino del paese sede dell’autonomia (in bilico), che comprende anche le scuole di Arzana ed Elini, motiva le sue perplessità: «La Provincia dell’Ogliastra ha adottato la propria delibera il 21 novembre scorso, prima dell’approvazione definitiva delle linee guida regionali da parte della Giunta. Questa violazione procedurale compromette l’intero sistema di coordinamento regionale e viola il principio di legalità dell’azione amministrativa, rendendo nulla la delibera per violazione delle norme procedurali stabilite dalla legislazione regionale. L’iter procedurale prevede che le province possano deliberare solo dopo l’approvazione definitiva delle linee guida regionali da parte della Giunta, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente».

A suo tempo, il presidente della Provincia, Alessio Seoni, aveva rassicurato l’utenza sul mantenimento della qualità della didattica. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 