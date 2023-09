Autonomia scolastica, interpellanza 

Resta alta l’attenzione sul rischio di soppressione di due dei quattro istituti comprensivi cittadini. La presa di posizione del sindaco Massimiliano Sanna, che durante il tavolo provinciale convocato dall’amministratore straordinario Massimo Torrente ha ribadito l’intenzione di difendere l’autonomia scolastica cittadina, non basta a rasserenare la minoranza consiliare. Gli otto esponenti di centrosinistra hanno presentato un’interpellanza al primo cittadino e alla sua Giunta per sapere «quali siano le azioni che l’amministrazione ha portato avanti da gennaio a settembre 2023 una volta appreso che le conseguenze dei tagli presenti nella Legge di Stabilità approvata dal Governo avrebbero determinato soppressioni ed accorpamenti di istituzioni scolastiche» e «quale sia la battaglia che ora verrà condotta, così come annunciato dal sindaco a mezzo stampa».

La prima firmataria Carla Della Volpe e i colleghi Efisio Sanna, Umberto Marcoli, Francesca Marchi, Maria Obinu, Massimiliano Daga, GIuseppe Obinu e Francesco Federico chiedono chiarimenti anche sull’assenza al vertice dell’assessore alla Cultura Luca Faedda e sui motivi del ritardo dello stesso primo cittadino, giunto all’incontro a lavori già ampiamente in corso. La bozza delle linee guida presentate dalla Regione ipotizza la soppressione di tre istituti comprensivi in provincia, di cui due nella città capoluogo.

