Autonomia, Regioni e centrosinistra verso il referendum  

Una legge «sbagliata». Una riforma che «spacca» il Paese. Insomma, per i leader del centrosinistra non c'è tempo da perdere. Queste le parole d'ordine che hanno fatto crescere il fronte del no contro l'autonomia differenziata e che hanno portato le opposizioni parlamentari a decidere di presentare oggi in Cassazione il quesito per fermarla: «Il fronte contrario alla riforma dell'autonomia presenterà in Cassazione il quesito referendario di abrogazione totale promosso», ha annunciato ieri Peppe De Cristofaro, capogruppo di Avs e del gruppo Misto del Senato.

Il senatore ha ricordato che il no alla riforma Calderoli sta crescendo: «Da Roma in giù, anche i presidenti delle regioni governate dalla destra sono in evidente difficoltà». Sulla stessa linea il segretario della Cgil Maurizio Landini: «Noi domattina andremo a firmare per depositare il quesito» per avviare una raccolta di firme da concludersi «entro settembre». Il segretario ha quindi spiegato che l'importante è essere certi «che ci sia il referendum» per indicare che oltre alla volontà politica delle Regioni ci sia «la volontà politica degli italiani» di non accettare «una legge balorda».

A muoversi, come ribadito dallo stesso Landini, sono anche le regioni. Ieri il confronto tra quelle amministrate dal centrosinistra ha definito il calendario con cui i Consigli dovrebbero approvare la richiesta di referendum, per evitare la raccolta firme: inizierà la Campania lunedì prossimo, l'indomani proseguirà l’Emilia Romagna, poi toccherà a Toscana, Puglia e alla Sardegna, che sta facendo da capofila di questo fronte e che, come Regione speciale, sta anche valutando la possibilità di un ricorso diretto alla Corte costituzionale. Si lavora su due testi, uno per l'abrogazione parziale e uno per quella totale, per essere cauti e preparati a eventuali bocciature.

