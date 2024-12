Autonomia regionale Sì al referendum sulla legge Calderoli 

Sulla legge Calderoli, o su quel che ne rimane, è ancora possibile votare: lo dice la Corte di Cassazione, che ieri ha dato il suo via libera al referendum per abrogare la norma d’attuazione dell’autonomia regionale differenziata. Una decisione che ha sorpreso molti, dato che la recente sentenza della Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimi molti passaggi chiave del testo approvato dal Parlamento lo scorso 19 giugno: tra gli esperti di diritto sembrava prevalere la convinzione che la consultazione popolare fosse ormai impraticabile.

Ultima parola alla Consulta

In realtà non è ancora detto che gli italiani saranno chiamati a votare su questa legge: l’ultima parola spetta comunque alla Consulta, che entro il 20 gennaio si pronuncerà sull’ammissibilità del quesito. L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Cassazione, ieri ha solo stabilito che la richiesta di abrogazione totale della norma (sostenuta da un milione e 300mila firme) è conforme ai requisiti di legge. Ha invece stoppato la richiesta di abrogazione parziale, avanzata tra l’altro da cinque Consigli regionali. L’Ufficio ha anche dato disco verde ad altri cinque quesiti, tra cui quello che dimezza da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia necessari per concedere la cittadinanza a uno straniero maggiorenne extracomunitario, e quelli abrogativi o parzialmente abrogativi su Jobs Act, contratti a termine e appalti.

Tornando all’autonomia differenziata, però, c’è da chiedersi su cosa dovranno pronunciarsi gli elettori italiani, se anche la Consulta dirà sì all’ammissibilità. Proprio i giudici costituzionali, infatti, hanno appena cancellato varie parti importanti della legge Calderoli (e di altre hanno dettato l’interpretazione corretta), accogliendo buona parte dei ricorsi presentati dalla Sardegna insieme a Puglia, Campania e Toscana. Tra le altre cose, hanno detto no al trasferimento di intere materie alle regioni, ammettendo semmai solo la devoluzione di singole funzioni legislative e amministrative, e purché la cosa sia giustificata dal principio di sussidiarietà; hanno bocciato l’emarginazione del Parlamento sui livelli essenziali delle prestazioni, affidati in sostanza al Governo; hanno stravolto le regole sul finanziamento delle funzioni trasferite; e hanno escluso l’applicabilità della legge alle regioni a statuto speciale.

«Sono curioso di leggere le motivazioni della Cassazione», ragiona nell’immediatezza della notizia il costituzionalista Omar Chessa, uno degli artefici del ricorso vittorioso della Regione: «In base alle regole attuali sui referendum, quest’ultimo non si può svolgere se la legge da abrogare è stata modificata nei suoi princìpi essenziali. Come si fa a dire che non sono stati modificati quelli della legge Calderoli, dopo la sentenza della Consulta?». E c’è anche un’altra stranezza: «I sardi, e tutti gli elettori delle regioni speciali, verrebbero chiamati a pronunciarsi su una legge che a loro non si applica. Anche se è vero che possono avere un interesse a non favorire autonomie altrui che potrebbero sottrarre risorse alla propria».

Visioni opposte

Controverse le reazioni del mondo politico: se il centrosinistra vede nella decisione della Cassazione un ulteriore colpo all’autonomia differenziata, la Lega ne dà una lettura opposta. «Il sì al referendum significa che la legge c’è ed è applicabile», commenta il ministro delle Regioni Roberto Calderoli. Il governatore veneto Luca Zaia guarda già all’eventuale consultazione: «Chi crede nell’autonomia non dovrà andare a votare», per far mancare il quorum del 50% necessario per la validità della prova referendaria. Di tutt’altro avviso la sua collega sarda, Alessandra Todde: «Siamo soddisfatti perché la Cassazione conferma che il referendum si può fare», dice la presidente della Regione, «ma ora il Governo si fermi».

Sulla stessa linea la richiesta della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein: «Ora la maggioranza abroghi questa riforma-strafalcione». E se non lo farà, aggiunge il senatore Dem Marco Meloni, «saranno i cittadini a cancellare definitivamente questo scempio». Dal centrodestra sardo, i Riformatori invitano a mettere al centro «le prospettive dell’Isola e della sua autonomia»: la politica sarda, aggiunge Michele Cossa, «deve considerare questa una priorità assoluta e utilizzare lo strumento che esiste, le norme di attuazione, per attivare competenze strategiche e adeguare lo Statuto alle esigenze del presente»-

