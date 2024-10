Autonomia più forte,  appello dei Riformatori: «Ora bisogna agire»  

La Corte Costituzionale ha cancellato la legge sarda sulla scuola e i Riformatori rilanciano la battaglia sulle norme di attuazione e sul rafforzamento dell’autonomia speciale. In una lettera aperta, indirizzata alla presidente della Regione e al presidente del Consiglio regionale, scrivono senza troppi giri di parole che ora «è tempo di agire: bisogna pretendere dal Governo norme di attuazione e misure specifiche per compensare gli svantaggi dell'insularità nell'ambito dell'autonomia differenziata, attivando la necessaria collaborazione interistituzionale per creare un fronte comune tra Regione, Assemblea sarda e forze politiche per difendere gli interessi dell’Isola. L’alternativa è l’emarginazione e l’impossibilità di garantire ai propri cittadini il benessere che meritano». Con riferimento alla sentenza della Consulta sulla legge regionale che puntava a evitare il taglio di decine di istituti superiori, i liberal democratici ricordano che «la Regione non si è nemmeno costituita in giudizio». «Abbiamo presentato una mozione su questi temi», dichiara il capogruppo Umberto Ticca, «in un momento in cui l’autonomia differenziata ridisegna il regionalismo italiano è fondamentale rilanciare con forza l’Autonomia della Sardegna». E mentre ci si concentra sulle regioni a statuto ordinario, dice Michele Cossa, la Sardegna rischia di vedere depotenziato il suo Statuto». Ma, aggiunge il coordinatore Aldo Salaris, «c’è lo strumento delle norme di attuazione rimasto inutilizzato». Secondo il consigliere Giuseppe Fasolino, «questa inerzia rischia di avere conseguenze devastanti: l'autonomia differenziata potrebbe vanificare le ragioni della specialità». Da qui, la richiesta di un cambio di passo. E «se non avremo risposte concrete, non esiteremo a coinvolgere l’opinione pubblica».

Bicamerale

Di questi temi ha parlato anche il senatore del Pd Marco Meloni in commissione Insularità in Parlamento dove ieri è stato ascoltato l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni. «Abbiamo il dovere di garantire che la Sardegna riceva l’attenzione e le risorse necessarie per superare le barriere infrastrutturali, energetiche ed economiche legate alla sua condizione insulare. Per questo – argomenta il senatore - è opportuno sostenere la richiesta della Regione di un confronto col Governo. (ro. mu.)

