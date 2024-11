Autonomia, ora è tutto da rifare «Ma l’Isola ripensi il suo Statuto» 

Bocciatura o semplice intoppo tecnico? Il pronunciamento di giovedì della Corte Costituzionale sull'Autonomia differenziata è riuscito incredibilmente a far gridare alla vittoria entrambi gli schieramenti: l’opposizione pensa infatti che la Consulta abbia stroncato la legge Calderoli dandole così poco futuro; la maggioranza dal canto suo sostiene che quelle dei giudici siano solo osservazioni sulle quali il Parlamento potrà lavorare agilmente per modificare il testo.

Priorità

In attesa però che l’Aula intervenga per riscrivere parzialmente il documento che dovrebbe concedere maggiore indipendenza alle amministrazioni a statuto ordinario il dibattito si sposta in Sardegna, regione che può già contare su una Carta speciale resa però operativa solo in minima parte, dalle enormi potenzialità inespresse che potrebbero regalare all’Isola una sovranità tale da minimizzare gli effetti della futura autonomia differenziata nazionale.

Un obiettivo condiviso in maniera bipartisan dagli esponenti della politica sarda, convinti che la Sardegna debba prima di tutto percorre la propria strada verso l’autonomia senza farsi condizionare dalle maggiori libertà concesse oltre Tirreno.

Scelte importanti

Michele Cossa, ex parlamentare ed esponente dei Riformatori, sa che la via verso una Sardegna più sovrana è stata tracciata da tempo: «Rafforzare la nostra autonomia è l’unica strada per compensare quelle che accorderanno in futuro ad altre regioni. In pochi però hanno capito il momento cruciale: invece che protestare per le concessioni dell’autonomia differenziata, la Sardegna dovrebbe sfruttare l’attuale situazione, mai così propizia per trattare con lo Stato. Non possiamo ignorare infatti che la nostra autonomia è in gran parte inespressa, anche a causa delle poche norme di attuazione ottenute dalle consiliature regionali che si sono succedute. Soltanto 32 contro le 199 del Trentino. Norme che possono realizzarsi solo con un proficuo dialogo con il Governo».

Cossa punta il dito anche sulla Carta fondamentale. «Tra le priorità c’è anche quella di mettere mano allo Statuto sardo, che a oltre 75 anni dalla approvazione deve essere aggiornato in linea con i tempi».

Nuovi impegni

Il messaggio dalle file della maggioranza è chiaro: non bisogna aver paura della nuova autonomia differenziata perché la Sardegna può avere comunque tutte le carte per essere ancora più speciale e indipendente. D’altronde le possibilità non mancano. Silvio Lai, parlamentare del Pd, aggiunge per esempio altre suggestive potenzialità. «Ora la sfida che si apre per la Sardegna è quella fallita negli anni scorsi di rafforzare la propria responsabilità di governo attraverso la specialità. Ci sono tre strade da percorrere. La prima è una revisione dello Statuto Speciale che raccolga le innovazioni di questi 75 anni di nuovi diritti e opportunità. La seconda è quella di acquisire nuove funzioni già presenti nello Statuto attraverso le norme di attuazione seguendo la strada di Trentino Alto Adige ed Friuli Venezia Giulia. Nuovi poteri su sistema scolastico, giustizia amministrativa, finanza degli enti locali e della regione, gestione delle reti. La terza è l’opportunità derivante dalla insularità per la quale occorre un confronto con lo Stato che riguardi regole straordinarie concordate in sede europea e consenta una perequazione consolidata in una sperimentazione gestionale tra Stato e Regione».

La senatrice del Movimento 5 Stelle, Sabrina Licheri lo dice a gran voce: «No a un'Italia divisa e frammentata! La nostra battaglia, portata avanti tanto in Parlamento quanto nei territori, sta portando ai risultati sperati. Meloni, Salvini, Tajani e compagni, che vogliono tradire il tricolore minando l'unità del nostro Paese, ne prendano atto. In questa Italia qui non ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B».

Scontro

Da Roma a Cagliari il clima però cambia. In Consiglio regionale la tensione è infatti di sicuro più palpabile. L’esponente della Lega Alessandro Sorgia lascia da parte la diplomazia e si concentra su chi sostiene abbia le responsabilità più pesanti. «La presidente Todde difende il diritto alla nostra autonomia solo a parole, ma nelle azioni si è dimostrata immobile. Un paradosso inaccettabile confermato per esempio con la “battaglia Pratobello”, appoggiata a chiacchiere ma poi ostacolata nei fatti. Sembra quindi poco probabile che con questa Giunta la Sardegna possa portare a casa una vittoria al tavolo col Governo sul piano dell’autonomia».

