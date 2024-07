Autonomia, nell’Isola il fronte per abrogare la legge Calderoli 

Mentre a Roma veniva presentato il quesito referendario contro l’autonomia differenziata, nella sede regionale della Cgil, a Cagliari, è nato il comitato sardo contro la legge Calderoli, approvata il mese scorso dal Parlamento. Promosso dalla stessa Cgil e dalla Uil, mira a raccogliere entro il 30 settembre le per chiedere il referendum abrogativo. Ma non serviranno le sottoscrizioni se la Sardegna, regione capofila della battaglia che accomuna quelle guidate dal centrosinistra (nonché l’unica a Statuto speciale), insieme a Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Campania, riuscirà a deliberare una mozione per il referendum entro il 30 luglio.

Il patto tra le Regioni

L’iter è avviato: inizierà l’Emilia lunedì, poco prima delle le dimissioni del suo presidente Stefano Bonaccini, poi toccherà alle altre. Solo così si potrà fare ricorso all’articolo 75 della Costituzione, che prevede appunto la possibilità di indire referendum abrogativi se cinque Consigli regionali lo richiedono.

Al comitato, per ora, hanno aderito associazioni, partiti di centrosinistra e rappresentanti delle istituzioni sarde, ma l'obiettivo è ampliare il fronte anche ai critici del centrodestra. Al tavolo, insieme ai due leader confederali Fausto Durante (Cgil) e Francesca Ticca (Uil), anche Francesca Ghirra, deputata sarda dei Progressisti, e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.«Questo è un progetto che scardina l'unità e la coesione del Paese», afferma Durante, «ognuno pensa di avere protagonismo e autonomia su materie e su questioni che invece devono essere di dimensione nazionale e in questa maniera, partendo soprattutto da sanità e scuola, i due settori più a rischio, si definisce un nuovo assetto dello Stato che rompe la coesione e l'unità nazionale».

Il leader della Cgil assicura che verranno messe in campo «tutte le forze necessarie per parlare e spiegare ai cittadini e agli elettori della Sardegna perché l'autonomia differenziata sia una scelta sbagliata e da respingere soprattutto per le specialità dell’Isola».

La battaglia nei territori

L’idea è quella di costituire comitati provinciali per toccare e informare tutti i paesi della Sardegna. «L’autonomia riconosciuta alla Sardegna non deve essere persa, ma oggi è messa duramente in pericolo: nel momento in cui variano le condizioni delle entrate in tutte le regioni italiane e, soprattutto, in un momento difficile dopo il Covid, soprattutto su quei diritti che devono essere garantiti e sono diritti universali», precisa Francesca Ticca.

«La battaglia non si vince soltanto con l'impegno del Consiglio regionale, ma con una grande mobilitazione di donne, uomini, persone, lavoratori, perché deve essere ben chiara la posta in campo», aggiunge Piero Comandini, ricordando la costituzione del coordinamento con le Regioni contrarie all’autonomia differenziata. «L’autonomia di fatto elimina le regioni a statuto speciale: questo significa cancellare la nostra specialità, tutte quelle conquiste che in questi anni abbiamo ottenuto in termini di diritti per la mobilità, per l'istruzione e per una sanità uguale a tutti i cittadini», sottolinea ancora il presidente del Consiglio regionale.

Per Francesca Ghirra, «la battaglia contro l'autonomia differenziata deve aiutarci a svegliare le coscienze rispetto al disegno generale che questo governo sta portando avanti nel nostro Paese: tutti noi possiamo impegnarci, non solo per raccogliere le firme, ma per sensibilizzare la cittadinanza verso i rischi e le riforme che si stanno portando avanti». Mentre il senatore del Pd Marco Meloni aggiunge: «Saremo nelle piazze, nei circoli, nelle realtà associative e tra i cittadini, durante la nostra “Estate militante”, per raccogliere le firme e portare la maggioranza degli elettori a votare contro questa legge che contrasta coi principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e coesione».

