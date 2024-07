«Autonomia, l’Isola rilanci la battaglia per il nuovo Statuto» 

«È un momento un po’ strano in Sardegna», riflette Pier Luigi Ledda, da pochi mesi segretario regionale della Cisl: «Si inseguono le emergenze, ma la Regione non riesce a programmare e a spendere. Solo perché non ci sono persone preparate nei posti chiave, o c’è un problema di funzionamento del sistema?»

Messa così, sembra una domanda retorica.

«Beh, è evidente che serve una Regione più moderna ed efficiente. E in generale una pubblica amministrazione ben organizzata, capace di pianificare lo sviluppo a livello generale e dei territori».

Vasto programma. Da dove si inizia?

«È necessario riscrivere il patto tra lo Stato e la Regione, alla luce del riconoscimento del principio di insularità; ma anche quello tra la Regione e i suoi enti locali».

Sono appunto i temi di cui la Cisl discuterà venerdì 26 a Cagliari (dalle 10 al teatro Doglio) nell’iniziativa “Per una nuova governance e una nuova autonomia”, cui parteciperanno, tra gli altri, la presidente della Regione Alessandra Todde, quella dell’Anci Daniela Falconi, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis: «Vorremmo stimolare un dibattito – riprende Ledda – sul senso dello stare insieme. E oltre al rapporto con lo Stato, va rivisto anche l’assetto dei poteri all’interno della Regione».

Qual è l’obiettivo finale?

«Far sì che la Sardegna abbia parità di condizioni con le altre regioni. L’insularità non può restare una mera enunciazione. Potremmo fare vari esempi, parto dal tema dell’energia: siamo l’unica regione senza metano, e già si intravede l’avvento dell’idrogeno. Se non avremo le infrastrutture adeguate, perderemo un altro giro».

Ma la Giunta regionale sembra tiepida sul tema della dorsale del metano.

«Non mi risulta che l’abbia esclusa, anche se non c’è un progetto chiaro. Poi si vedrà quali tipo di reti scegliere, ma intanto dobbiamo creare l’infrastruttura per il metano in modo da far ripartire l’industria».

Lei parla di riscrittura del rapporto con lo Stato, ma intanto il Parlamento vara l’autonomia differenziata. Su questo la Cisl sembra avere posizioni diverse dagli altri sindacati.

«Noi siamo un sindacato pragmatico. Già oggi esistono profonde differenze non solo tra le regioni, ma anche tra i territori di una singola regione. Per noi è fondamentale che si garantiscano i livelli essenziali delle prestazioni per tutti i cittadini. Dopodiché, ricordo che è il principio di sussidiarietà quello che garantisce la maggior partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche».

La Sardegna guida le regioni che chiedono il referendum contro la legge Calderoli, e inoltre la Giunta Todde impugnerà quella norma. Voi non condividete queste azioni?

«Io dico: quando si farà il referendum, e vincerà una tesi o l’altra, cosa cambierà nel concreto per i cittadini? Non credo abbia molto senso difendere lo status quo, perché lo status quo non è una condizione di benessere. Se la prospettiva dell’Italia è quella di concedere maggiore autonomia alle regioni, anche la Sardegna deve pretendere più autonomia».

Non sembra che, finora, sia stata utilizzata al meglio quella che ci è stata riconosciuta.

«Attenzione: fino alla metà degli anni ’90, la Sardegna ha conosciuto una lunga crescita. Poi si sono susseguite varie crisi, il mondo è cambiato, ma noi siamo rimasti organizzati come allora. Ecco perché diciamo che bisogna ridiscutere il rapporto con lo Stato».

Pietrino Soddu ha proposto un Concilio del popolo sardo per la riscrittura dello Statuto. Lei che ne pensa?

«Proposta interessante, riecheggia quella dell’Assemblea costituente che è stata una storica battaglia della Cisl. Siamo favorevoli al coinvolgimento delle rappresentanze sociali e naturalmente degli enti locali, dato che, lo ribadisco, dev’essere ridefinito anche l’assetto dei poteri tra la Regione e gli altri enti territoriali».

Teme un neo-centralismo regionale?

«Penso che serva una riforma della Regione che possa decentralizzare risorse e poteri. Noi immaginiamo anche un sistema di Agenzie provinciali per lo sviluppo, come articolazione territoriale del Centro regionale di programmazione, per adeguare la pianificazione centrale alle esigenze locali, col coinvolgimento delle parti sociali».

Non si rischia di ripetere quello che Antonio Sassu definì il flop dello sviluppo locale, con gli scarsi risultati dei vari strumenti utilizzati (patti territoriali, contratti d’area e così via)?

«Io non credo che non abbiano dato risultati; il limite è stato lasciare alla sola programmazione territoriale la soluzione dei problemi, senza una regia complessiva. La nostra proposta prevede invece la visione generale e l’adeguamento alle specifiche realtà».

