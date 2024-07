Autonomia, l’Isola chiede il referendum 

La richiesta di referendum sull’Autonomia differenziata è passata senza problemi. In Aula sono bastate poco più di tre ore per discutere e approvare le due mozioni di maggioranza contenenti i due quesiti per l’abrogazione totale e parziale della riforma Calderoli, e per bocciare le due di opposizione firmate da Umberto Ticca (Riformatori) e Antonello Peru (Sardegna al centro 20Venti). E così, la Sardegna si unisce a Emilia Romagna, Toscana e Campania che hanno dato il via libera nei giorni scorsi.

Le mozioni

Le mozioni sono state illustrate dal capogruppo del Pd Roberto Deriu che ha esordito con una citazione di Aldo Moro sull’idea di Stato e di potere pubblico. «Chi ha scritto la Costituzione aveva in testa il pluralismo», ha detto, «eguaglianza significa trattamento differenziato delle diverse realtà, tra ricchi e poveri, avvantaggiati e svantaggiati. Siamo davanti a uno Stato che si priva dei suoi strumenti e le Regioni vengono sovraccaricate di funzioni che non riusciranno a svolgere. Ci vuole una presa di responsabilità contro questa deriva che mette in crisi il patto fondamentale della Repubblica, e che veda partecipi le altre Regioni». L’Aula ha dato il via libera con 34 sì, 16 no e un voto di astensione.

Prima della votazione finale è intervenuta la governatrice Alessandra Todde: «Perché la Sardegna è contro la riforma Calderoli? Nel ‘48 ci è stato riconosciuto uno Statuto Speciale perché eravamo poveri e perché c’erano profonde ragioni storiche e identitarie. La nostra contrarietà si fonda su un punto fondamentale: il bilancio dello Stato è unico e non differenziato. Se consentiamo alle regioni ricche di prendersi il 90% delle risorse consentiamo loro di essere sempre più forti. Noi abbiamo uno Statuto di rango costituzionale, possiamo permettere che una legge ordinaria vada a scardinare la nostra Carta? Possiamo consentire che la Lombardia, il Veneto vadano in Europa a discutere le loro politiche? La Sardegna ha diritto ad avere risorse aggiuntive per colmare il suo gap infrastrutturale. Se non arrivano risorse straordinarie non potremo avere nuove occasioni di crescita». Critiche su alcuni passaggi dell’intervento sono arrivate da Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti): «La presidente dovrebbe acquisire una conoscenza più approfondita dell’autonomia speciale della Sardegna». In una nota, il presidente dell’Assemblea Comandini ha espresso soddisfazione per il via libera. Tuttavia, «dispiace che l’intero Consiglio non abbia accolto l’appello all’unità e che le due mozioni siano state votate solo dalla maggioranza. Faremo il possibile per abrogare una legge che divide il paese e che è a sfavore delle Regioni più deboli».

La minoranza

Niente da fare per la mozione illustrata da Ticca: «Non posso essere contrario per principio a una legge che dà più poteri alla Regione ma dobbiamo pretendere che sia attuato concretamente il principio di insularità. Noi chiediamo che tutto questo accada prima che sia attuata l’autonomia differenziata». Semaforo rosso anche per la mozione di Peru che ha ricordato «l’assenza di investimenti italiani in Sardegna: lasciare intatto questo divario ci consegna al sottosviluppo, con una valigia in mano».

In Giunta

La Giunta si è riunita subito dopo la seduta. Approvata, tra le altre, una delibera che affronta la carenza di personale medico nei pronto soccorso e nelle unità operative più in difficoltà nei mesi estivi a causa dell’aumento di turisti. Secondo quanto proposto dall’assessore Bartolazzi, le Asl potranno da subito reclutare medici iscritti all’ultimo o penultimo anno di specializzazione, e attingere dall’elenco regionale dei professionisti laureati all’estero e disponibili a esercitare nell’Isola. In delibera, anche la raccomandazione di trattenere o riammettere in servizio i medici fino a 72 anni. (ro. mu)

