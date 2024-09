Autonomia, le Regioni contro 

«La Sardegna è in prima fila, con altri quattro Consigli regionali, per abrogare una legge iniqua che crea disparità tra i cittadini. Tutti gli italiani devono avere gli stessi diritti senza distinzione di nascita o residenza». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, in occasione della presentazione, ieri mattina in Cassazione a Roma, delle richieste, a norma dell’articolo 75 della Costituzione, per l'abrogazione della legge 86 del 2024 sull'Autonomia differenziata. Comandini era accompagnato dal vicepresidente Giuseppe Frau che ha sottolineato come «la pessima legge Calderoli» porti alla «rottura della solidarietà nazionale e aumenti le disuguaglianze tra regioni ricche e povere, tra nord e sud».

Dopo le firme per il referendum contro l'autonomia differenziata depositate giovedì alla Corte di Cassazione, ieri è toccato ai rappresentanti di cinque Regioni di centrosinistra salire le scale a Piazza Cavour per presentare i due quesiti votati dai consigli di Sardegna, Campania, Emilia Romagna, Puglia e Toscana. Uno per la cancellazione totale della norma e un altro parziale, come «strumento di riserva».

Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, auspica di andare rapidamente al voto referendario per abrogare una legge che va «contro il Mezzogiorno». La consigliera pugliese Grazia Di Bari dice che l'autonomia differenziata «andrà a spacchettare l'Italia in tanti piccoli staterelli», e di «unità», parla il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a Salerno.

Ancora prima che sul referendum, una prima risposta è attesa quindi a novembre quando la Corte Costituzionale dovrà esprimersi sul ricorso diretto contro la legge Calderoli presentato da quattro delle cinque regioni che hanno depositato i quesiti referendari: Sardegna, Campania, Puglia e Toscana.

RIPRODUZIONE RISERVATA