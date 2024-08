Autonomia, la Puglia annuncia il ricorso sulla legge Calderoli 

Il governatore Michele Emiliano prova a mettere una pezza all’errore del Consiglio regionale pugliese che, per un errore materiale, non ha potuto approvare la delibera referendaria, votata invece dalle assemblee di Sardegna, Campania, Toscana ed Emilia Romagna. Ma siccome per richiedere la consultazione popolare servono cinque regioni, per provare ad abrogare la legge Calderoli ecco l’opposizione diretta alla Consulta (come poi farà la Giunta Todde con i tre costituzionalisti esperti nominati nei giorni scorsi).

Il presidente pugliese ha annunciato l’impugnazione «per lesione della sfera di competenza delle Regioni». Se ne occuperà il professore Massimo Luciani. «La Costituzione - spiegano da Bari – prevede la possibilità che siano attribuite “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” alle Regioni a statuto ordinario, ma non la possibilità, invece prevista dalla legge Calderoli, del trasferimento di tutte le funzioni concernenti le ventitré materie contemplate dall'articolo 117». Perché ciò si configurerebbe come «una palese violazione dei princìpi fondamentali di unità e indivisibilità della Repubblica». Una violazione che «si riverbera inesorabilmente sull'ordinamento regionale e sui princìpi supremi di eguaglianza tra i cittadini nell'esercizio dei diritti e nell'assolvimento dei doveri fondamentali». Inoltre, «la concessione di maggiori spazi di autonomia, per come realizzata, determinerebbe l'erosione delle risorse che lo Stato impiega per finanziare il fondo perequativo per le Regioni con minori capacità di spesa, impedendo così di sostenere specifici interventi di sviluppo economico e coesione sociale per contrastare gli svantaggi tra territori». Un'iniziativa quella di Emiliano, nata dunque per «tutelare i cittadini italiani e l'unità stessa del nostro Paese nel rispetto dei principi sanciti dai nostri padri costituenti».

