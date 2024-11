Autonomia, la Consulta non cancella la legge ma dimezza la riforma 

La legge Calderoli esiste ancora, ma sta in piedi ormai come un palazzo bombardato, che ha visto distrutte le sue parti più importanti. E adesso l’autonomia differenziata rischia un forte rallentamento, se non uno stop. La Corte costituzionale ha reso noti ieri i contenuti essenziali della sua decisione sui ricorsi della Sardegna e di altre tre regioni (Puglia, Campania, Toscana), contro il provvedimento che regola il trasferimento di competenze dallo Stato al livello locale: è stata respinta la richiesta di dichiarare incostituzionale l’intera legge, che dunque sopravvive, ma molti articoli vengono dichiarati illegittimi (o comunque “corretti”).

Le conseguenze

A questo punto servirà un nuovo intervento del Parlamento. E si staglia un forte dubbio sulla prosecuzione della trattativa, già avviata da alcune regioni del Nord, per ottenere una parte delle 23 materie teoricamente trasferibili in base alla riforma costituzionale del 2001. Anche se, per ora, le anticipazioni del collegio presieduto da Augusto Barbera consentono a entrambi i fronti politici di valorizzare gli opposti aspetti: i fautori del regionalismo differenziato sottolineano che «il percorso dell’autonomia è conforme alla Costituzione», come ha detto lo stesso ministro Roberto Calderoli, aggiungendo comunque che «rispettiamo la Consulta, valuteremo i correttivi da apportare».

Ma secondo chi ha fatto ricorso, il testo del ministro leghista viene di fatto smontato. Tra i primi a esultare la governatrice sarda Alessandra Todde, che aveva schierato la Sardegna alla testa della contestazione contro la riforma votata dal Parlamento il 19 giugno: «Non potevamo accettare una legge che mina la nostra specialità, ci danneggia e minaccia il principio fondamentale di uguaglianza tra i cittadini. Una legge che favorisce le Regioni più ricche a discapito dell'equità e della solidarietà nazionale».

Le anticipazioni

La sentenza vera e propria in realtà non c’è ancora, sarà depositata solo tra qualche settimana. Ma data la rilevanza della questione, la Consulta ha voluto anticiparne la sostanza attraverso un dettagliato comunicato stampa. Pur ritenendo «non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge», il collegio ricorda che la distribuzione dei poteri tra Stato e regioni deve avvenire «in funzione del bene comune della società», alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà.

L’autonomia differenziata deve perciò servire a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione. Non a caso il primo profilo di incostituzionalità della legge, sui sette riscontrati dai giudici, è la possibilità di trasferire, in blocco, intere materie: mentre «la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative» e, per ciascuna regione, si debba giustificare l’opportunità di spostare una singola funzione dallo Stato al livello locale.

Varie illegittimità vengono rilevate nel sistema di determinazione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere definiti prima di trasferire i poteri alle regioni, per garantire l’uguaglianza dei diritti su tutto il territorio nazionale: la Corte boccia in particolare il fatto che vengano individuati dal Governo con una delega legislativa priva di direttive chiare, limitando quindi il ruolo del Parlamento. Anche nelle norme sul finanziamento delle funzioni devolute ci sono molti punti critici: secondo i giudici, l’iter previsto da Calderoli rischia di vedere «premiate proprio le regioni inefficienti».

L’ultima, netta bocciatura riguarda l’estensione della legge alle regioni speciali «che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti».

Gli articoli “corretti”

Ci sono anche vari articoli ritenuti legittimi, per i quali però la Corte detta l’unica interpretazione che li salva dall’incostituzionalità. La più importante riguarda le leggi di differenziazione, ossia quelle che ratificheranno le intese tra il Governo e la singola Regione sul trasferimento delle competenze: sembrava escluso per il Parlamento il potere di emendarle, la Consulta invece lo sancisce. Con la conseguente necessità, in caso di modifiche, di ottenere una nuova intesa dalla Regione in questione. E comunque l’iniziativa per le leggi di differenziazione non può essere riservata solo al Governo. Tra le altre interpretazioni dettate dal collegio, c’è il divieto di misurare le risorse necessarie per finanziare le funzioni trasferite sulla base della spesa storica: un ostacolo pesante alle richieste già avanzate da alcune regioni del Nord.

Molto soddisfatti i costituzionalisti che hanno curato l’impugnazione della Regione sarda, anche perché è quella che ha visto accolto il maggior numero di rilievi: «Tutti quelli accolti dal collegio erano presenti nel nostro ricorso – spiega Omar Chessa – ed è possibile che nelle motivazioni della sentenza emergano ulteriori profili di incostituzionalità. Di fatto, la legge Calderoli non c’è più». Secondo Andrea Deffenu, «è molto importante la parte della decisione che riguarda le regioni speciali. Conferma la centralità della nostra autonomia, che non può essere appiattita su quella delle regioni ordinarie: e la Corte ha ribadito questo principio».

