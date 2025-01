Autonomia, il Nord vuole ripartire 

Si voterà in primavera per i cinque referendum ammessi dalla Corte costituzionale, sui temi del lavoro e della cittadinanza per gli extracomunitari. «Sarà una primavera di diritti, democrazia e partecipazione», dice Maurizio Landini, leader della Cgil che ha promosso quattro quesiti e sosterrà il sì per tutti e cinque. «Non faremo mancare il nostro contributo», promette la segretaria del Pd Elly Schlein.

L’esclusione

Intanto però la politica si interroga soprattutto sul sesto quesito, quello non ammesso dalla Consulta, per l’abolizione della legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Il no non cancella il fatto che, sempre per decisione della Corte, molti punti della legge siano stati cancellati, perché incostituzionali. Ci si chiede allora se quel che resta della norma possa bastare per tenere in vita le trattative avviate da quattro regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria) per le materie che non richiedono l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Dopo la prima reazione di giubilo del governatore veneto Luca Zaia alla decisione sui referendum («si va avanti»), ieri anche il ministro delle Autonomie Roberto Calderoli ha preannunciato di fatto l’intenzione di procedere. La norma però richiederà delle correzioni: «Ora si torna in Parlamento», ha ricordato infatti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Di sicuro, tra i punti fermi stabiliti a novembre dalla Corte c’è il fatto che la legge Calderoli non si applichi alle regioni a statuto speciale, tra cui la Sardegna che aveva promosso il ricorso. Lo ha ricordato lunedì la governatrice Alessandra Todde, lo ha ribadito ieri il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: «La bocciatura del quesito non incide sull'obiettivo che la Sardegna da subito si è posta: salvaguardare la nostra specialità e l'uguaglianza tra i cittadini, che devono avere gli stessi diritti su tutto il territorio nazionale. Ora è il momento di fare una profonda riflessione per capire il ruolo delle Regioni, dell'Autonomia, il significato della specialità».

Poli opposti

Il gruppo M5S in Consiglio regionale invece ribatte a Calderoli e soci: «È esilarante vedere come la Lega Nord stia esultando per la bocciatura del referendum sull'autonomia, visto che la riforma su cui tanto stanno investendo è già stata svuotata a novembre. La Sardegna, con il nostro ricorso accolto dalla Corte, ha difeso la sua specialità e contrastato una legge iniqua che ci condannava a restare indietro».

Da Forza Italia, il consigliere regionale Ivan Piras ritiene che lo stop al referendum sia «l’occasione per aprire un dibattito che superi le divisioni e si concentri su quali “sì” possiamo dire insieme in Sardegna, per rendere effettivo il nostro Statuto e aggiornarlo». Rivendicando il ruolo propositivo del suo partito, Piras aggiunge: «Auspichiamo che si vada oltre le contrapposizioni di questo primo scorcio di legislatura e si possa dialogare, il confronto sulle idee è l’unico terreno su cui vogliamo misurarci con la maggioranza».

