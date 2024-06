Autonomia, il fronte delle opposizioni lancia il referendum 

Un ampio fronte, composto per ora da Pd, M5s e Avs, da Cgil e Uil e da associazioni significative, come Anpi, Arci e Acli, è pronto a promuovere il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata, il cui quesito verrà depositato la prossima settimana in Cassazione per avviare la raccolta delle firme.

Il padre della legge, il ministro Calderoli, ha annunciato l'entrata in vigore delle nuove norme il 13 luglio, e la volontà del governo di avviare subito le trattative per le intese con Veneto e Lombardia. Un annuncio a cui risponde Fi, con Antonio Tajani e Raffaele Nevi che ribadiscono l'intenzione di avviare un osservatorio del partito sulla definizione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep), anche per tranquillizzare il governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

Ieri di buon mattino si è svolta una riunione operativa tra i rappresentanti di Pd (Alessandro Alfieri), M5s (Alessandra Maiorino e Alfonso Colucci), Avs (Filiberto Zaratti e Francesco Alemanni), con Cgil e Uil (rispettivamente Christian Ferrari e Ivana Veronese), e alcune associazioni. Si è deciso di presentare in cassazione un unico quesito abrogativo dell'intera legge Calderoli e non anche un secondo che cassasse solo gli articoli puramente procedurali, che non riguardano i Lep, come era stato ipotizzato.

Dopo una ulteriore riunione si procederà con il deposito del quesito in Cassazione, già la prossima settimana, per avviare la corsa contro il tempo per raccogliere le 500mila firme. I giorni a disposizione saranno meno di 90, visto che entro il 30 settembre vanno depositate le firme. Altre associazioni sono pronte a partecipare: la Cgil, che sta raccogliendo le adesioni al referendum sul Job Act fornirà l'hardware di questo sforzo, insieme alle feste dell'Unità del Pd, mentre Riccardo Magi di +Europa, a suon di interpellanze e interrogazioni, sta sollecitando il ministro Nordio ad attivare la piattaforma online, prevista proprio da un suo emendamento al decreto semplificazioni del 2021, frenata dopo il suo insediamento dal governo Meloni. Il governo Draghi aveva infatti varato il Dpcm con le caratteristiche tecniche della piattaforma.

L’aspetto politico più delicato è la concomitanza della raccolta firme contro il Job Act e contro l'autonomia differenziata, che non piacerà ai riformisti del Pd e a Iv e Azione, tanto che c'era chi suggeriva di avviare la raccolta delle firme all'anno prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA