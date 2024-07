Autonomia, il 17 in Consiglio il voto per chiedere il referendum Scontro totale in Emilia Romagna 

Nell’Assemblea sarda non c’è più un gruppo Lega, ed è difficile che FdI, Forza Italia, i Riformatori e Sardegna al centro 20Venti decidano di intraprendere una battaglia in Aula per una causa che non è la loro. E così, mercoledì 17 luglio dovrebbero passare senza troppe difficoltà le due mozioni della maggioranza per la richiesta di referendum abrogativo dell’Autonomia differenziata. Una contiene il quesito per l’abrogazione totale della legge Calderoli, l’altra propone invece l’abrogazione parziale. Due quesiti, proprio come nelle altre quattro Regioni guidate dal centrosinistra (Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia) impegnate sul fronte del referendum. Ieri il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini ha illustrato i due quesiti durante una conferenza dei capigruppo alla quale ha partecipato anche la governatrice Alessandra Todde.

Il vertice

Ai presidenti dei gruppi Comandini ha chiesto di sottoscrivere le due mozioni: «Essere uniti su un argomento così importante è decisivo. Il momento che stiamo vivendo è molto delicato. La legge Calderoli è un pericolo per la nostra specialità, la nostra peculiarità di territorio insulare». Per questo, ha aggiunto, «sono certo che la minoranza saprà accogliere il mio invito. Davanti a questioni cruciali per il futuro della nostra isola non ci possono essere divisioni e non possono prevalere differenze di appartenenze politiche. La nostra autonomia va difesa e la richiesta di referendum abrogativo deve arrivare da un fronte compatto e da un impegno trasversale».

Le mozioni non sono ancora state depositate e restano aperte alla sottoscrizione di tutti. Durante la seduta del 17 saranno eletti, come previsto dall'articolo 75 della Costituzione, due consiglieri regionali che saranno delegati, insieme a quelli degli altri quattro Consigli regionali, a depositare materialmente la richiesta di referendum.

Battaglia

Il fronte compatto resterà un auspicio, ma il 17 è da escludere uno scontro totale sul genere di quello in corso in Emilia Romagna e Toscana. In entrambi i casi, i due Consigli regionali sono chiamati a votare le proposte all'ordine del giorno, per l'abrogazione totale o parziale. In Toscana, dove a sottoscrivere la richiesta sono stati i capigruppo di Pd, Iv e M5S, la Lega ha annunciato prima ancora della convocazione l'intenzione di chiedere un'inversione dell'ordine del giorno per anticipare la discussione del piano sanitario e sociale integrato regionale, con pronti circa tremila tra emendamenti e ordini del giorno collegati alle proposte di deliberazione. La discussione è stata rinviata al 16 luglio. Scende il buio sull'Assemblea dell'Emilia-Romagna: gli emendamenti sono circa mille, con 19 ordini del giorno. A Bologna, si celebra l'atto politico che chiude l'epoca di Stefano Bonaccini. Il primo colpo di teatro è arrivato quando, nel pomeriggio, è iniziata la discussione: subito i consiglieri della Lega si sono alzati, sono andati dietro lo scranno della presidenza e hanno esposto uno striscione: “L'autonomia è legge”. E la seduta è stata sospesa, mentre Bonaccini non si è mosso dalla sua sedia, discutendo con i consiglieri leghisti. (ro. mu.)

