Autonomia idrica, l’attesa continua 

Giugno 2024, la temutissima scadenza dopo la quale Domusnovas doveva perdere la propria autonomia idrica in assenza di una proroga alla propria gestione autonoma, è trascorsa senza colpo ferire.

L’istruttoria

Difficile dire se il silenzio sia o meno una buona notizia dato che, dopo le richieste di proroga avanzate dal Comune, il parere preventivo da parte dell’ente di governo d’ambito Egas e quello finale da parte dell’autorità Arera, dovevano arrivare già entro maggio: «L’istruttoria è in mano ad Egas. Sappiamo solo che gli enti preposti sono in ritardo ma siamo fiduciosi, abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba. Intanto, oltre ai dati e progetti già consegnati, il Comune ha compiuto un passo ulteriore, mettendo nero su bianco, anche su consiglio della stessa Egas, l’impegno formale di arrivare entro fine 2030 (data in cui scadrà la convenzione con la controllata di gestione Domusacqua) a distrettualizzare la rete di distribuzione (in 5 settori), potenziarla e a risanarla completamente dalle perdite. Un obiettivo dirimente per mantenere l’autonomia che si traduce in un intervento lungo (servono tra i 4 e i 5 anni) e tutt’altro che scontato, per il quale un progetto esecutivo già redatto dal Comune (stralcio di uno di risanamento complessivo da 11 milioni di euro) prevede una spesa di 2,5 milioni, tutti da reperire. L’attesa

Certo, le possibilità non mancano come attestano i finanziamenti già ricevuti (principalmente 400 mila euro dall’Egas già impiegati per risanare perdite e 150 mila dalla Regione in via di utilizzo) e quelli che il Comune richiederà, ma l’impressione è che la svolta passi tutta dal bando ministeriale “Cis Acqua bene comune” al quale il progetto da 2,5 milioni è candidato per la seconda volta dopo una prima bocciatura. «Attendiamo la graduatoria, - annuncia l’assessore - ma siamo fiduciosi. In ogni caso, non avremo debiti fuori bilancio da onorare e contiamo di reperire le risorse per centrare l’obiettivo di proseguire la nostra gestione autonoma. Un obiettivo al quale lavoriamo da già due anni con tutte le nostre forze». Nessuna novità invece sui reflui domusnovesi, la cui gestione è passata dal gennaio 2023 ad Abbanoa per sentenza del Consiglio di Stato: del servizio continua ad occuparsi la Domusacqua.

