Autonomia idrica, analisi delle criticità per i futuri interventi 

Non poteva mancare Domusnovas, Comune divenuto simbolo delle iniziative a tutela della propria autonomia idrica, alla riunione convocata dall’Anci Sardegna con gli amministratori dei 26 Comuni sardi che gestiscono in proprio il loro sistema idrico integrato.

Una riunione importante - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba, presente all’incontro con la sindaca Isangela Mascia - nella quale si sono gettate le basi per attivare un tavolo permanente sulla situazione dei Comuni autonomi a livello idrico e trasmetterne necessità ed istanze alla Regione». Nell’incontro, il primo di una serie, è emersa una criticità nota a tutti: la scarsità dei finanziamenti a disposizione (nonostante le partecipazioni ai vari bandi) per i Comuni autonomi che devono provvedere da sé a guasti ed interventi più corposi sulle loro strutture idriche. «Un ostacolo - osserva l’assessore – contro il quale ci siamo misurati anche noi nonostante la bontà dei progetti tecnici utilizzati per partecipare ai bandi. Quasi sempre i parametri contenuti nei bandi non consentono al piccolo Comune di entrare in graduatoria».

Entro dicembre 2030 Domusnovas deve reperire 2,5 milioni di euro per la distrettualizzazione della propria rete di distribuzione: un obiettivo strettamente legato al mantenimento dell’autonomia idrica e già concordato con l’Egas in attesa del verdetto definitivo dell’autorità Arera. Obiettivo che il Comune punta a raggiungere anche grazie al tavolo tecnico attivato dall’Anci Sardegna.

