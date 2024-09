Autonomia, Governo contro i ricorsi  

Il Consiglio dei ministri ha deliberato ieri l’intervento nei giudizi di legittimità costituzionale sulla legge Calderoli di attuazione dell’autonomia differenziata, promossi dalla Regione Sardegna insieme a Puglia, Toscana e Campania. Una decisione attesa, dopo i ricorsi in questione, che conferma la spaccatura politica che accompagnerà l’iter giudiziario davanti alla Consulta: prima ancora del Governo di centrodestra, infatti, aveva annunciato la decisione di intervenire in giudizio in difesa della legge Calderoli la Regione Lombardia, guidata dal leghista Attilio Fontana.

«Non sono sorpreso ma non mi pare un gesto di fiducia nei confronti anche della Corte costituzionale. Il governo non dovrebbe essere controparte delle Regioni nella verifica di costituzionalità di una norma che è del Parlamento», ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Critico anche il governatore della Toscana Eugenio Giani: «Volersi costituire direttamente nel giudizio non è bello da parte del governo: alimenta uno spirito di conflitto verso le Regioni che invece dobbiamo evitare».

Nelle scorse settimane, invece, parole severe contro gli attacchi all’autonomia differenziata erano arrivate da altri governatori del nord afferenti alla maggioranza che sostiene Giorgia Meloni, come il veneto Luca zaia e il friulano Massimiliano Fedriga.

D’altra parte, anche le regioni che hanno fatto ricorso contro la legge 86 sono accomunate dallo stesso colore politico, essendo tutte guidate da governatori di centrosinistra. La Sardegna, in particolare, con la presidente Alessandra Todde ha voluto porsi alla guida dei territori che contrastano l’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione, anche in considerazione della qualità di regione a Statuto speciale. Per questo motivo la Giunta sarda ha dato mandato a tre costituzionalisti (Omar Chessa dell’Università di Sassari, Andrea Deffenu dell’Università di Cagliari e Antonio Saitta dell’Università di Messina) di elaborare l’impugnazione alla Consulta della legge voluta dal ministro delle Autonomie Roberto Calderoli: il ricorso è stato depositato alla fine di agosto, così come quelli deliberati da Puglia, Campania e Toscana.

