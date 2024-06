Autonomia, FI frena «Una legge monca, rischio referendum» 

Ancora tensioni in maggioranza dopo l’approvazione del ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata. Il giorno dopo i festeggiamenti di Salvini nel Vicentino è di nuovo Forza Italia a smorzare gli entusiasmi. Giorgio Mulè in un’intervista stronca di fatto la riforma: l’Autonomia differenziata è «una legge monca di pezzi fondamentali. O la completiamo, o corriamo il rischio di essere bocciati al referendum».

Poi alza un muro sulla questione dei Livelli essenziali di prestazione: oltre ai «soldi per finanziarli» manca «la definizione dei Lep», e finché non ci sarà «non potranno partire i negoziati tra Stato e Regioni». E mentre frena anche il capogruppo FdI alla Camera Tommaso Foti («Se non ci sono soldi non si faranno le intese») Mulè approfondisce il rapporto tra esecutivo e governatori, richiamando al rispetto della «facoltà del Consiglio dei ministri di limitare il campo delle materie oggetto d’intesa». Ai nervosismi interni alla coalizione si aggiungono i distinguo dentro la Lega. Con l’indipendente Roberto Vannacci che resta freddo e spiega di non aver partecipato all’evento veneto perché ha «altro da pensare come eurodeputato». Resta alto anche il livello dello scontro tra centrodestra e opposizioni. «L’Autonomia differenziata era già in Costituzione dal 2001, votata dalla sinistra e non da noi. E Bonaccini era il tifoso numero uno», attacca Foti. «La destra è spaccata di fronte a una legge sbagliata e divisiva e si arrampica sugli specchi. Rispetto al nostro progetto, si tratta di due proposte diametralmente opposte», replica il presidente dem.

