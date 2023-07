«Autonomia “extra”?  Nessuno ruberà le risorse dei sardi» 

Fa un caldo boia ma il Veneto piange le vittime e i danni di un finimondo meteorologico: la conversazione col governatore Luca Zaia, che oggi farà una toccata e fuga in Gallura per presentare il suo libro, non può che partire da lì. «I cambiamenti climatici ci sono sempre stati, a prescindere dalla presenza dell’uomo», premette: «Però è innegabile che l’uomo, con l’inquinamento, accelera i processi».

Il punto sono i fenomeni estremi più frequenti.

«Va anche detto che oggi li apprendiamo in tempo reale: prima dovevi comprare il giornale la mattina dopo. Ma dobbiamo prendere atto dei cambiamenti in corso. Siamo un Paese devastato dal dissesto idrogeologico, servirebbe una polizza catastrofale nazionale».

Come funzionerebbe?

«Come una copertura dei danni per i cittadini. Anche perché oggi l’impatto è più pesante. La grandine in Veneto per esempio ha distrutto i pannelli fotovoltaici: 50 anni fa non c’era roba simile sui tetti».

Una Regione cosa può fare per prevenire i disastri?

«La sicurezza totale non esiste, ma non è un alibi: se tappiamo i fossi, non puliamo i fiumi, costruiamo su crinali franosi, aumenta il rischio di esondazioni e disastri. Noi, dopo l’alluvione del 2010, abbiamo avviato un piano di interventi che è già arrivato a 2,7 miliardi di investimenti».

Il clima è uno di quei temi su cui nascono le contrapposizioni ideologiche che lei condanna nel suo libro.

«Questo Paese ama la lite politica, si coglie l’occasione per dividersi su tutto. Su temi come l’ambiente, o quelli etici, ci vorrebbe una no-fly zone».

In che senso?

«Beh, in certi casi non conta la casacca politica. Se parlo di fine vita o aborto, la politica deve garantire le libertà, non limitarle. Se poi hai una sensibilità speciale per l’aborto, incentiverai i consultori e così via. Ma la scelta finale è della donna, non della politica».

Il Covid è un altro dei temi molto divisivi, ancora oggi.

«È stata una tragedia. Oltre 10 milioni di morti nel mondo. Digiti su Google “città deserte Covid”: troverà un filmato con tutte le capitali. Qualche italiano dimentica che il lockdown non fu solo qui. E il virus di oggi non c’entra niente con quello del 2020: a febbraio 2020 finivi in terapia intensiva, c’era paura di morire. Ringrazio tutti quelli che si sono adoperati allora. Certe banalizzazioni andrebbero evitate».

Lei si definirebbe un politico post-ideologico?

«Un amministratore. Post- ideologico mi sta bene: lo sono soprattutto i cittadini, possono votare nello stesso giorno per Regione e Parlamento e dare esiti diversi. Si vota la persona, ci si affida a dei leader. La casacca politica identifica un approccio, ma poi ci sono le no-fly zone di cui le dicevo».

Lei, da governatore, ha rivinto due volte. Ci spiega come si fa? In Sardegna, chi governa perde sempre.

«Amministrare un territorio è sempre un’attività sartoriale, non posso dare consigli ad altri. Io cerco sempre di non buttare la mia azione in politica. I cittadini non hanno di me l’immagine di uno che fa politica, nel senso deteriore, ma di un amministratore».

Com’è il rapporto tra Veneto e Sardegna?

«Ottimo. I veneti amano molto la Sardegna, è l’isola più bella del mondo. E ha un potenziale unico, specie ora che il Covid ha cambiato l’approccio delle persone con la natura».

Qui però c’è molta diffidenza verso l’autonomia regionale differenziata.

«Il Paese a due velocità non è colpa delle autonomie, e l’autonomia differenziata non è la secessione dei ricchi. Giorgio Napolitano, che è di sinistra, la definì “una vera assunzione di responsabilità”. Se no è come avere un’azienda ma non il controllo di gestione. La Germania, federalista, è percepita come una grande nazione».

Ma è un problema di poteri o di risorse?

«Di efficienza. Autonomia significa che se lo Stato, per una data funzione, in Veneto spende 100, noi diciamo a Roma: dammi quella competenza e dammi 100. E se sarò più efficiente di te potrò anche ricompensarti. Non si ruba niente a nessuno».

La Sardegna però chiede di riequilibrare l'insularità.

«Certo. E le vostre legittime richieste devono essere ascoltate. Non c’è dubbio che l’insularità crei degli svantaggi».

Nel libro dice che l’Italia non è un Paese per giovani.

«È così. Perché pesano poco elettoralmente: dobbiamo essere noi adulti a pensare a un Paese per loro. L’Italia dovrebbe candidarsi a essere la destinazione internazionale dei giovani, come il Portogallo per gli anziani, f acendo leggi per rendere più facile vivere qui. Oggi che si può lavorare in smart working magari dall’isola della Maddalena, l’Italia ha delle carte da giocare».

Il governo Meloni soddisfa le sue aspettative?

«Stanno facendo veramente il massimo in una situazione difficile, pensi all’immigrazione. Se avranno tempo di governare, riusciranno a dispiegare l’intero disegno per l’Italia».

Proprio sull’immigrazione, però, al di là dei proclami gli arrivi sono aumentati.

«È vero, con questo trend nel 2023 saranno il doppio rispetto ai 105mila del 2022. Ma è una congiuntura negativa. Per questo dico che l’Europa non può concepire Lampedusa come un confine italiano: è il confine dell’Europa. Questa è la vera sfida per l’Ue».

