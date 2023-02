Autonomia “extra”: nel ddl la clausola sulle regioni speciali 

La questione non è stata comunque ieri al centro delle prime discussioni dopo la diffusione del testo della legge Calderoli, dato che l’attenzione si concentra sulle regioni ordinarie per cui è stato disegnato il meccanismo delle competenze “extra”. Il pre-Consiglio dei ministri di ieri (in pratica, un vertice ristretto a una parte del governo) ha dato il via libera per portare domani il testo nella riunione vera e propria dell’esecutivo. È stato concordato però qualche ritocco, in particolare per accentuare il ruolo del Parlamento nell’esame delle intese tra lo Stato e le regioni.

Come (e soprattutto se) questo potrà mai accadere, è materia per i tecnici del diritto. Per ora, la regola introdotta da Calderoli dice che per le regioni speciali e le province autonome «si applica l’articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001», cioè quella che riformò tutto il Titolo quinto della Costituzione: introducendo, all’articolo 116, la possibilità che le regioni ordinarie contrattassero con lo Stato maggiori competenze rispetto a quelle già riconosciute.

C’è anche la norma sulle regioni speciali, Calderoli ha mantenuto la promessa. Solo che, al momento, è un po’ ermetica: sarà l’interpretazione futura a rivelarne il senso profondo. Nel nuovo disegno di legge per l’attuazione dell'autonomia differenziata, che ieri è stato esaminato dal pre-Consiglio dei ministri, tra le clausole finali compare appunto la novità che il ministro degli Affari regionali aveva preannunciato dieci giorni fa al nostro giornale, e cioè – almeno nelle sue intenzioni – l’estensione delle “ulteriori forme di autonomia” previste dalla Costituzione anche alle regioni a statuto speciale.

Come (e soprattutto se) questo potrà mai accadere, è materia per i tecnici del diritto. Per ora, la regola introdotta da Calderoli dice che per le regioni speciali e le province autonome «si applica l’articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001», cioè quella che riformò tutto il Titolo quinto della Costituzione: introducendo, all’articolo 116, la possibilità che le regioni ordinarie contrattassero con lo Stato maggiori competenze rispetto a quelle già riconosciute.

La norma

Quell’articolo 10 dice che le norme della legge 3, cioè appunto la riforma del Titolo quinto, si applicano anche alle regioni speciali (finché non adeguano gli statuti) laddove implichino più autonomia di quella già goduta. Finora la maggior parte dei costituzionalisti ha comunque escluso che questa clausola consenta di applicare l’autonomia differenziata anche a Sardegna, Sicilia, Friuli, Valle d’Aosta e alle Province di Trento e Bolzano. Ma Calderoli fa notare che l’articolo 10 si riferisce a tutto il Titolo quinto, compreso il famoso articolo 116.

La questione non è stata comunque ieri al centro delle prime discussioni dopo la diffusione del testo della legge Calderoli, dato che l’attenzione si concentra sulle regioni ordinarie per cui è stato disegnato il meccanismo delle competenze “extra”. Il pre-Consiglio dei ministri di ieri (in pratica, un vertice ristretto a una parte del governo) ha dato il via libera per portare domani il testo nella riunione vera e propria dell’esecutivo. È stato concordato però qualche ritocco, in particolare per accentuare il ruolo del Parlamento nell’esame delle intese tra lo Stato e le regioni.

L’iter

Le intese sono infatti il primo passo per raggiungere le maggiori competenze. Il meccanismo disegnato dalla nuova bozza prevede che, dopo la richiesta della regione, la trattativa tra quest’ultima e il governo porti a un accordo preliminare, da sottoporre a un primo esame del Parlamento (e della Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali). Si arriva poi a uno schema di intesa definitivo che, se approvato dalla regione, viene tradotto in un disegno di legge che il Parlamento deve approvare a maggioranza assoluta.

La durata dell’intesa non può superare i dieci anni, ma l’accordo sulle nuove competenze delegate alla regione si intende rinnovato se lo Stato o la regione non dichiarano di volerlo modificare almeno sei mesi prima della scadenza (termine che dopo il pre-Consiglio di ieri dovrebbe essere portato a un anno). Resta comunque il fatto che le nuove funzioni non possono essere trasferite prima che siano definiti i Livelli essenziali delle prestazioni, attraverso uno o più Decreti del presidente del Consiglio dei ministri.

Il testo precisa che le intese non possono comportare maggiori spese per lo Stato, né riduzione di risorse per le altre regioni. Quanto alle risorse per esercitare le funzioni trasferite, verranno quantificate da una commissione paritetica tra lo Stato e la regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata