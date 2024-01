Autonomia e sanità, mediazione di FdI Ma è scontro in Aula 

Al Senato è terminata la discussione generale sulla riforma dell’Autonomia: si passa al momento in cui, emendamento dopo emendamento, il progetto del ministro Roberto Calderoli prenderà forma. Al vaglio dell’Aula arriva la proposta di Fratelli d’Italia sui Lep, i livelli essenziali delle prestazioni. La devoluzione di materie o funzioni in ambiti come sanità o istruzione «a certe regioni che lo chiedono - ha spiegato il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni (FdI) - avviene a condizione che siano garantiti anche i Lep alle regioni che non lo chiedono. E che se si impegnano risorse per le prime, le stesse risorse vanno garantite anche alle altre. Se mancano le risorse per le prime e per le seconde il processo si ferma».

«Come potete?»

Una previsione che potrebbe rallentare l’attuazione della riforma voluta dalla Lega. Le opposizioni continuano intanto a fare muro in Aula, mentre si preparano ad altre forme di protesta anche fuori dal Parlamento: M5S, Pd, Verdi-Sinistra avvia le macchine per promuovere un referendum. Mentre anche dai territori, sindaci e consiglieri Pd danno battaglia: «L’autonomia differenziata creerà problemi - ha detto il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro - È una mia posizione personale, fra i sindaci ci sono sensibilità diverse». Ma se le opposizioni parlano di “barattellum” fra la Lega, che vuole le Autonomie, e FdI, che vuole l’elezione diretta del premier, Calderoli ripercorre la storia: «Nel 2005 la riforma chiamata devolution aveva al suo interno il premierato, fu votata allora da tutto il centrodestra e bocciata dal referendum. La nostra volontà sul premierato era già chiara e già votata». Ma è sui Lep che si concentra gran parte delle critiche: la riforma «non esiste - ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda - Calderoli dice che si può fare se verranno finanziati i Lep, ma i soldi non ci sono». Intanto il senatore Dem Marco Meloni si rivolge ai parlamentari isolani di centrodestra: «Il ddl Calderoli danneggia enormemente le Isole, la Sardegna e la Sicilia: la specialità è cancellata, non ci saranno risorse per avvicinare la loro condizione alla media delle altre regioni italiane; continuerà a non esserci, come non c’è stato in questo anno e mezzo, alcun intervento per colmare gli svantaggi derivanti dall’insularità. Come potete votare questo provvedimento?». Per il deputato della Lega Dario Giagoni «l’autonomia sarda non sarà messa in discussione né oggi né mai, di certo non dal ddl sull’autonomia differenziata, un’opportunità per tutti i territori e le rispettive peculiarità».

