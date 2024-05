Autonomia e premierato, frenata in attesa delle Europee 

Inizia questa mattina l’esame da parte dell'Aula del Senato del ddl Casellati sul premierato elettivo, così come la scorsa settimana l’Aula della Camera aveva avviato quello dell’Autonomia differenziata. Il parallelismo del percorso dei due provvedimenti sarà rispettato anche nel prosieguo degli iter nei due rami del Parlamento. Infatti la decisione della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio di procedere con le votazioni sull'Autonomia non prima del 21 maggio, è stata presa alla luce dei tempi analoghi che il Senato dovrà seguire per le votazioni sul premierato.

A Montecitorio la capigruppo ha stabilito che le votazioni sugli emendamenti all'Autonomia inizieranno dopo il 21 maggio, con il rischio di un ulteriore slittamento se qualche decreto del governo avrà la necessità di essere convertito prima di quella data. Il rischio, dunque è che il ddl Calderoli non venga

licenziato dalla Camera prima delle europee dell’8 e 9 giugno. Anche perché una settimana prima delle urne i lavori saranno sospesi per la campagna elettorale. Anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in una intervista ha detto che probabilmente il voto arriverà dopo le europee.

Intanto Michele Cossa, candidato di Forza Italia per il Parlamento europeo, ha scritto una lettera a Giorgia Meloni ed Elly Schlein, candidate capolista nella circoscrizione Isole, esortandole a sostenere una battaglia fondamentale per il futuro dei cittadini sardi. «Nei prossimi cinque anni sarà fondamentale l’attenzione del Parlamento europeo e la sua stessa capacità di riconoscere sino in fondo quanto le contraddizioni irrisolte dell’insularità possano essere un freno allo sviluppo omogeneo dell’intera comunità europea», scrive Cossa alla premier e alla segretaria Pd, «è per questo che le chiedo di incontraci, per sottoscrivere l’impegno comune a condividere a Bruxelles questa battaglia, che già i nostri partiti hanno combattuto insieme, nella consapevolezza che avremo da affrontare la sfida più grande per il futuro dei sardi, ma anche degli 8 milioni di italiani che vivono nelle Isole d’Italia e dei 20 milioni di cittadini che fanno capo alle Isole d’Europa».

