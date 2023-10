Autonomia e Mediterraneo, Regioni a confronto 

Saranno due giorni di intenso lavoro e confronto, non soltanto sulla politica di casa nostra, ma anche sulle questioni internazionali del bacino del Mediterraneo. Appuntamento ad Alghero oggi e domani, prima con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, poi con “Arlem”, l’Assemblea euromediterranea.

«Ringrazio la Conferenza e in particolare il coordinatore Roberto Ciambetti per aver accolto la richiesta di riunirsi nell’Isola. È un segnale importante, di grande attenzione verso la Sardegna, regione insulare e a Statuto speciale», sottolinea il presidente del Consiglio regionale Michele Pais che, questa mattina dalle 10.30, nella sala conferenze del complesso Lo Quarter, parteciperà alla seduta dell’assemblea plenaria della Conferenza, insieme con il presidente del Consiglio del Veneto Ciambetti; del Lazio Antonio Aurigemma; della Puglia Loredana Capone; della Basilicata Carmine Cicala; della Sicilia Gaetano Galvagno e del Molise Quintino Vincenzo Pallante. Gli altri, seguiranno da remoto.

Domani, dalle 9 all’hotel Calabona, comincerà la 14esima sessione plenaria dell’Assemblea regionale e locale euromediterranea (Arlem), che coinvolge le istituzioni di 80 Paesi diversi del Mediterraneo. Al tavolo del dibattito, in questo momento particolarmente difficile e doloroso per la guerra in corso, ci saranno anche rappresentanti palestinesi e israeliani.

RIPRODUZIONE RISERVATA