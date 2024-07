Autonomia differenziata: tre costituzionalisti per scrivere il ricorso 

Alessandra Todde si porta avanti nella battaglia contro l’autonomia differenziata. La Regione ha individuato i tre esperti che supporteranno l’avvocatura per lavorare sul ricorso per incostituzionalità da presentare alla Consulta.

Il team

La governatrice l’ha annunciato ieri dopo la seduta di Giunta, anche se la delibera sarà approvata la prossima settimana. Del team faranno parte tre esperti costituzionalisti: Andrea Deffenu e Omar Chessa delle Università di Cagliari e Sassari, e Antonio Saitta, ordinario di diritto costituzionale dell’Università di Messina. «Loro ci aiuteranno in questo percorso, perché questa legge mina le fondamenta di specialità della Sardegna, riteniamo di avere ottime argomentazioni». E questo, ha aggiunto, «i cittadini lo devono capire». Anzi, «faccio anche un appello ai cittadini anche sardi che vivono in Lombardia, in Veneto, nelle Regioni del nord. Questa legge funzionerà forse per un breve periodo, perché l'egoismo mina la coesione nazionale e a lungo termine non paga. Questa riforma semplicemente vuole mettere da parte le regioni più povere: c’è scritto nero su bianco nella relazione alla legge Calderoli». In pratica, «nella misura in cui dobbiamo accedere a risorse straordinarie per riuscire ad avanzare in termini di infrastrutture e disparità create dalla nostra condizione insulare, se queste risorse saranno assorbite da Regioni ad alta potenzialità di spesa, saranno meno per noi. Noi ci opponiamo».

Gli svantaggi

L’ex consigliere dei Riformatori Michele Cossa declina la questione sulla mancata attuazione del principio di insularità: «Quale autonomia differenziata vuol fare lo Stato per le Regioni più ricche del Paese, se prima non affronta il tema del ritardo di sviluppo causato dalla condizione di insularità?». Lo scrive in una lettera aperta inoltrata ieri ad Alessandra Todde: «Dev'essere la Regione Sardegna a prendere l'iniziativa, soprattutto sul piano propositivo, oltre che su quello difensivo, per tutelare e valorizzare la specificità insulare». Cossa ricorda che l'insularità comporta per le famiglie e le imprese sarde un costo netto annuo di oltre 9 miliardi di euro, un quarto del Pil, rappresentando un ostacolo insormontabile alla competitività dell’Isola. «Lo Stato - sottolinea - non può ignorare questo dato, essendo oggi costituzionalmente obbligato a promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità». L’esponente dei Riformatori mette in guardia contro la riduzione del problema «a una mera questione di risorse finanziarie, che pure sono indispensabili: è invece necessario affrontare con politiche credibili, efficaci e misurabili le sfide che oggi la Sardegna si trova ad affrontare, sfide che sono tutte riconducibili a questo gap». E, conclude, «oggi Todde ha l'onore e l'onere di rappresentare l'intera Sardegna. Spetta a lei cogliere l'opportunità storica di dare applicazione al principio di insularità e realizzare le azioni strutturali di cui la nostra Isola ha bisogno per agganciarsi al treno delle Regioni più sviluppate d''Europa». (ro. mu.)

