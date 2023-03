L’Assemblea non è stata interpellata sulla questione e i consiglieri di Pd, Progressisti, Movimento 5 Stelle e Alleanza Europa Verde-Sinistra-Possibile-Articolo 1 hanno chiesto le dimissioni di Solinas e di Michele Pais. «Ci era stato detto che ne avremmo parlato la settimana prossima, ma evidentemente», spiega Francesco Agus (Progressisti) «il Consiglio regionale è stato scambiato per un salotto dove si chiacchiera di cose che non hanno attinenza con la realtà». Eugenio Lai (Avs) reputa che si tratti «di alto tradimento nei confronti del popolo sardo, perché viene messo a repentaglio l’autonomismo e in discussione le entrate». Alessandro Solinas (M5S), riferendosi al Psd'Az parla del «servilismo di un partito che si dice autonomista, ma sta rispondendo a una forza secessionista come la Lega, che ora ha solo cambiato il modo con cui soggiogare le economie delle regioni del Mezzogiorno». Gianfranco Ganau (Pd) ritiene che la riforma debba essere «rigettata in toto, perché manca la definizione del fondo di perequazione tra Nord e Sud».

Sull’autonomia differenziata si accende lo scontro in Consiglio regionale. Le opposizioni vanno all’attacco, presentano una mozione di sfiducia al presidente della Regione che ribatte: «Loro si inchinano al centralismo dello Stato, noi perseguiamo un’autonomia più ampia per la Sardegna». Intanto la conferenza dei capigruppo ha deciso che l’Assemblea si riunirà martedì prossimo e seguiranno altre sedute per aprire un confronto con i parlamentari sardi e le parti sociali.

Sull’autonomia differenziata si accende lo scontro in Consiglio regionale. Le opposizioni vanno all’attacco, presentano una mozione di sfiducia al presidente della Regione che ribatte: «Loro si inchinano al centralismo dello Stato, noi perseguiamo un’autonomia più ampia per la Sardegna». Intanto la conferenza dei capigruppo ha deciso che l’Assemblea si riunirà martedì prossimo e seguiranno altre sedute per aprire un confronto con i parlamentari sardi e le parti sociali.

A dare fuoco alle polveri è stato il fatto che il disegno di legge del ministro Calderoli ha ricevuto (anche) il parere favorevole della Sardegna, rappresentata giovedì scorso in Conferenza delle Regioni dall’assessore alla Sanità Carlo Doria.

L’ira delle opposizioni

L’Assemblea non è stata interpellata sulla questione e i consiglieri di Pd, Progressisti, Movimento 5 Stelle e Alleanza Europa Verde-Sinistra-Possibile-Articolo 1 hanno chiesto le dimissioni di Solinas e di Michele Pais. «Ci era stato detto che ne avremmo parlato la settimana prossima, ma evidentemente», spiega Francesco Agus (Progressisti) «il Consiglio regionale è stato scambiato per un salotto dove si chiacchiera di cose che non hanno attinenza con la realtà». Eugenio Lai (Avs) reputa che si tratti «di alto tradimento nei confronti del popolo sardo, perché viene messo a repentaglio l’autonomismo e in discussione le entrate». Alessandro Solinas (M5S), riferendosi al Psd'Az parla del «servilismo di un partito che si dice autonomista, ma sta rispondendo a una forza secessionista come la Lega, che ora ha solo cambiato il modo con cui soggiogare le economie delle regioni del Mezzogiorno». Gianfranco Ganau (Pd) ritiene che la riforma debba essere «rigettata in toto, perché manca la definizione del fondo di perequazione tra Nord e Sud».

La replica

«L’autonomia deve essere attualizzata e difesa con atti concreti, non invocata a intermittenza e lasciata, nei fatti, sottomessa alle derive centralistiche care alla sinistra», risponde Christian Solinas. «Nuove prospettive legislative possono ampliare i confini dell'autonomia sarda, e dovrebbero vedere impegnate tutte le forze politiche in uno sforzo unitario. Dobbiamo proseguire nel percorso avviato sulle entrate, che grazie agli accordi da me sanciti con il Governo ha portato a maggiori introiti alla casse regionali per 480 milioni annui, nonché all’assegnazione di 1 miliardo e 600 milioni per la realizzazione di nuove opere pubbliche. Il dibattito in Aula sarà l'occasione per ricercare nuovi punti in comune e rilanciare la nostra battaglia autonomistica nel Parlamento nazionale e a Bruxelles».

L’assessore Doria chiarisce che «sul ddl c’è stata un’accelerazione a livello nazionale. L’argomento è stato aggiunto all’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni all’ultimo momento». Michele Pais assicura che «in nessun modo le prerogative del Consiglio regionale sono state e saranno limitate».

L’insularità

«La Sardegna deve avere il coraggio di raccogliere la sfida», sostiene Michele Cossa (Riformatori), «a condizione che si applichi il principio di insularità che per noi rappresenta una vera e propria corazza». Marco Tedde (Forza Italia) dice di non essere «pregiudizialmente contrario all'autonomia differenziata, ma occorre un attimo di riflessione». Michele Ennas (Lega) puntualizza che «questo è uno strumento nuovo, che vuole mettere le regioni nelle condizioni di autodeterminarsi, ma senza lasciare nessuno indietro». Per Pierluigi Saiu, assessore ai Lavori pubblici, la Sardegna deve «spingere sulla specialità, che deve essere più forte per la nostra Regione in materia sanitaria, in quella paesaggistica e nei nuovi rapporti di finanza pubblica con lo Stato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata