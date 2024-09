Autonomia differenziata, scontro sui Lep 

Nella nuova Autonomia spunta l'ipotesi, avanzata dai tecnici, di un indicatore del costo della vita nei vari territori del Paese, che potrebbe differenziare i finanziamenti delle regioni su sanità, trasporti e scuola. Il ministro per le Autonomie Roberto Calderoli reagisce e avverte che «la definizione dei fabbisogni standard spetta alla politica e non al Comitato», riferimento al gruppo di lavoro presieduto da Sabino Cassese incaricato di definire i livelli essenziali delle prestazioni. Ma le opposizioni non si fidano.

Sul tavolo di Cassese sono arrivate le proposte per quantificare le risorse necessarie a finanziare le regioni. Tra le ipotesi, secondo indiscrezioni di stampa, c'è quella di tenere presente una serie di indicatori differenziali tra le varie regioni, a partire dal costo della vita e dalle spese per il personale sanitario, scolastico e dei trasporti. Quindi le regioni del Sud, dove la spesa è minore, potrebbero ricevere meno fondi. Il quotidiano La Repubblica ha parlato del ritorno delle “gabbie salariali”.

La reazione

L’opposizione attacca e chiede la convocazione urgente di Cassese nella commissione Affari costituzionali del Senato. Il senatore sardo del Pd Marco Meloni avverte: «Non si può in nessun modo immaginare di differenziare il finanziamento dei Lep tra i diversi territori sulla base di presunte differenze del costo della vita: significherebbe cristallizzare i divari di sviluppo esistenti. Calderoli ha provato a minimizzare, ma le sue parole non ci rassicurano. È vero che il parere del Comitato non è vincolante perché l’ultima parola resta agli organismi politici. Ma a spaventarci è proprio la volontà politica di questa maggioranza». Secondo Meloni, a pagare il prezzo più alto sarebbero le isole: «I Lep dovrebbero tener conto degli svantaggi dell’insularità», ma «non si vede nessun tentativo di considerare l’insularità nella definizione dei Lep. È intollerabile vedere umiliato così il principio di insularità, messo nero su bianco nella nostra Costituzione».

Intanto il ministro Calderoli ha informato che quattro Regioni - Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto - hanno presentato la richiesta di avvio dei negoziati per le materie che non riguardano i Lep.

