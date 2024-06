Autonomia differenziata, Regioni contro 

La convocazione della prima riunione è solo questione di giorni. Per il resto, il piano d’azione è definito: le cinque Regioni governate dal centrosinistra (o dal Campo largo), con la Sardegna in testa, si uniscono contro l’autonomia differenziata. Di fatto, un raddoppio di forze rispetto all’ampio fronte che, mettendo insieme partiti, sindacati e associazioni, ha preso forma nei giorni scorsi con l’obiettivo di depositare in Cassazione il quesito del futuro referendum abrogativo, ciò che implicherà la raccolta di 500mila firme entro la fine di settembre.

La novità

Il 21 giugno è venuta ad Alessandra Todde l’idea di unire le Regioni in un coordinamento contro il ddl Calderoli convertito in legge due giorni prima. La governatrice sarda di M5S ha chiamato a raccolta i colleghi “rossi” contestualmente all’annuncio del ricorso alla Consulta. Per incostituzionalità, a partire dalla «violazione dell’articolo 3, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge». Ma proprio un altro articolo della Carta, il 75, permette a cinque Consigli regionali di richiedere l'abrogazione di una legge in alternativa alle 500mila firme.

Chi partecipa

La governatrice ha sentito personalmente i colleghi dem di Emilia Romagna, Toscana e Puglia, cioè Stefano Bonaccini, Eugenio Giani e Michele Emiliano, che a loro volta hanno preso accordi con Vincenzo De Luca, altro Pd, alla guida della Campania. Dove e quando si vedranno i cinque presidenti, è ancora da decidere. Ma «la secessione dei ricchi», come l’ha chiamata Todde, «è una legge iniqua e ingiusta che indebolisce il Sud e aumenta le diseguaglianze».

I tempi

Il coordinamento delle Regioni scriverà il testo da presentare in Cassazione, con un quesito che dovrà superare lo scoglio dell’ammissibilità. Il compito è identico a quello che si è dato il Comitato referendario a cui partecipano gli stessi Pd e M5S, insieme ad Avs, +Europa, Psi, Cgil, Uil, Anpi, Arci, Acli e Libera. Poi si deciderà se entrare in azione con il Piano A o con quello B. O con entrambi. Nessuno vuole rischiare. Anche perché i margini di manovra sono stretti: entro l’11 luglio, al massimo il 12, Bonaccini, eletto a Strasburgo, si dimetterà da governatore. Al suo posto prenderà il comando la vice Irene Priolo, sino alle elezioni d’autunno. Ma senza l’Emilia Romagna, i Consigli regionali “amici” scendono a quattro, ciò che rende impossibile la richiesta di referendum abrogativo.

Significato politico

Nelle fila dell’opposizione, nessuno lo dice apertamente. Ma l’autonomia differenziata diventerà il grimaldello per provare a contrastare lo strapotere di FdI e alleati, meno forti dopo le Comunali, ma comunque maggioranza del Paese. Non a caso, il coordinamento delle Regioni, dove la Sardegna è l’unica a Statuto speciale, non esclude di trascinare nella battaglia Calabria e Basilicata, guidate entrambe da un governatore di Forza Italia, il partito che nel centrodestra, almeno al Sud, crede meno di tutti nell’autonomia differenziata. Per Pd e M5S sarebbe un colpaccio politico. L’aria che tira si capirà entro le prossime due settimane.

