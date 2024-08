Autonomia differenziata: raccolte mille firme 

L'Ogliastra fa la sua parte contro la legge sull'autonomia differenziata. In poco più di un mese sono state raccolte 1053 firme nei banchetti organizzati dalla Spi Cgil Nuoro Ogliastra. L'iniziativa è promossa al livello nazionale dal comitato promotore del referendum contro una legge che dicono: «va abrogata perché spacca in due l'Italia, aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le già insopportabili diseguaglianze sociali». Il paese che in Ogliastra ha raccolto più adesioni è Lanusei con 205 firme, segue Tortolì con 160, Talana con 111, Perdasdefogu 100, Villagrande 85. Secondo i promotori del referendum questa legge «penalizzerà fortemente le aree meno sviluppate compromettendo il principio di solidarietà nazionale». L'ex ministro Pierluigi Bersani nei giorni scorsi a Urzulei durante un incontro sul tema aveva definito la riforma come una "porcata".

«Le persone stanno rispondendo con entusiasmo e questo ci fa ben sperare – dice Luigi Vacca nel comitato referendario, presidente Anpi e segretario Spi Cgil – il prossimo appuntamento in Ogliastra è martedì mattina a Gairo. Si ripeterà sicuramente un'altra data anche a Tortolì».

La raccolta firme in Ogliastra proseguirà sino al 15 settembre. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA