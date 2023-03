Autonomia differenziata, oggi Pais da Calderoli 

Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais vedrà oggi a Roma il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli per discutere di autonomie differenziate e di collegio unico per le Europee. Delle prospettive della maggiore autonomia rivendicata dalle regioni ordinarie (soprattutto quelle del Nord), e delle conseguenze per la Sardegna, si parlerà anche domani a Sassari, in un convegno organizzato dall’Università del capoluogo turritano e dal Dipartimento di Giurisprudenza insieme alla Fondazione Antonio Segni, dal titolo “L’attuazione del regionalismo differenziato: come cambierà l’Italia?”.

L’appuntamento è per le 16.30 nell’aula magna di piazza Università. Dopo i saluti del rettore dell’ateneo Gavino Mariotti, del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Michele Comenale Pinto e dell’ex parlamentare Mario Segni, presidente della Fondazione intitolata a suo padre, i lavori saranno introdotti dalla relazione del docente di Diritto costituzionale dell’Università di Sassari Omar Chessa. Quest’ultimo coordinerà poi il dibattito animato dalle relazioni dell’ex sottosegretario alle Finanze Giorgio Macciotta, e di Marcello Cecchetti e Lorenzo Spadacini, docenti di Istituzioni di diritto pubblico rispettivamente a Sassari e a Brescia. La discussione proseguirà con gli interventi di vari esponenti del mondo politico, del presidente della commissione speciale per l'Insularità Michele Cossa (Riformatori), del capogruppo del Pd Gianfranco Ganau, del deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura, della consigliera regionale Desirè Manca e della deputata Alessandra Todde del M5S, e di Michele Pais.

A Roma

Oggi dal ministro leghista, sono attesi anche gli altri presidenti dei Consigli regionali d’Italia. Anche in questo caso si discuterà di autonomie differenziate. Ma non solo: Pais richiamerà l’attenzione di Calderoli sulla proposta di legge nazionale già approvata dalla commissione Autonomia del Consiglio sardo per l’istituzione di un collegio unico per la Sardegna per le elezioni europee.

