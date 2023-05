«Autonomia differenziata, no alla riforma» 

«Ci sarà da fare una battaglia politica». Lo ha detto il sindaco Pietro Pisu, intervenendo all’assemblea pubblica “L’autonomia differenziata divide l’Italia”, organizzata dall’Anpi “Pina Brizzi” della sezione di Quartucciu.

Un tema di grande attualità che ha portato politici (presenti il segretario del Pd, Piero Comandini e i consiglieri regionali Maria Laura Orrù, Michele Ciusa e Eugenio Lai) e cittadini, ieri, nella sala della DomusArt a confrontarsi sulla proposta di legge del ministro Calderoli. «Aumenterebbe il divario tra il Nord e il Sud del Paese», ha sottolineato Marta Farci, presidente Anpi Quartucciu. «Facciamo parte del comitato per la proposta di legge di iniziativa popolare che vorrebbe consolidare gli articoli della Costituzione che, invece, l’attuale Governo di centrodestra vorrebbe cambiare, preferendo che le ricchezze restino lì dove nascono». «La Costituzione è un misuratore molto affidabile della democrazia. - ha detto Luisa Sassu, dirigente provinciale Anpi Cagliari -. Qualunque riforma noi esaminiamo deve necessariamente basarsi su quei valori e su quei principi. Non è vero, come vuole convincerci il ministro Calderoli, che tutto il Paese gioverebbero della riforma, questa cristallizzerebbe solo le disuguaglianze tra le regioni». Presente anche la docente dell’Università di Cagliari, Francesca Pubusa che ha spiegato dal punto di vista giuridico e tecnico la riforma e le sue conseguenze sui cittadini e sulle amministrazioni locali.

RIPRODUZIONE RISERVATA