Autonomia differenziata, in Consiglio la mozione per il referendum 

Basta la richiesta di cinque Consigli regionali per indire il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. È la strada maestra, la più semplice da seguire e la più sicura perché non prevede la raccolta delle firme. Lo sa bene Piero Comandini, presidente dell’Assemblea sarda, che per dopodomani ha convocato una conferenza dei capigruppo per decidere quando discutere la mozione con cui la Sardegna formalizzerà la richiesta di ricorrere alla consultazione per cassare la legge Calderoli. Non si esclude, nel frattempo, la strada dell’impugnazione della riforma davanti alla Corte Costituzionale annunciata dalla governatrice Alessandra Todde.

La data

Presumibilmente, l’Aula sarà calendarizzata per martedì 16 luglio. «Sono cinque i Consigli regionali (gli altri sono quelli dell’Emilia Romagna, della Puglia, della Campania e della Toscana ndr.) al lavoro per chiedere il referendum su una legge che ritengono possa compromettere la propria autonomia e comunque essere dannosa per i propri territori», spiega il presidente, «quindi sarà l’Assemblea a votare la richiesta, e questo è un punto fermo e incontrovertibile». Martedì prossimo alle 17 Comandini sottoporrà la mozione all’attenzione dei capigruppo.

«Fronte ampio»

Di maggioranza ma anche di opposizione, ci tiene a sottolineare. «So già che quelli del centrosinistra sono d’accordo, ma il tema, per sua natura, deve andare oltre i partiti di opposizione al governo nazionale», spiega. Infatti, «qui in Sardegna noi abbiamo formazioni politiche autonomiste, sardiste e che si sono battute per l’inserimento del principio di insularità in Costituzione, che sono sensibili alla difesa dell’autonomia. Quindi mi auguro che il fronte a favore della richiesta di referendum non si riduca solo a quello dei partiti opposti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni».

Ampliare il fronte, dunque, «perché è a rischio la nostra specificità». E se, evidentemente, FdI e Forza Italia voteranno contro, non altrettanto si può dire con sicurezza di Alleanza Sardegna, dei Riformatori, o di Sardegna al Centro 20Venti. Certo è che nei prossimi dieci giorni la maggioranza lavorerà per convincere i presidenti Franco Mula, Umberto Ticca e Antonello Peru a sposare la causa referendaria.

Mobilitazione

Contestualmente, è nato il comitato sardo contro la legge Calderoli, di cui fa parte lo stesso Piero Comandini, su iniziativa delle segreterie di Cgil e Uil e al quale aderiscono, oltre ai sindacati, associazioni e partiti di centrosinistra. L’idea è quella di costituire comitati provinciali per informare tutti i centri dell’Isola. Insomma, la battaglia non si vince solo con l’impegno dei Consigli regionali, «serve anche una grande mobilitazione di donne, uomini, lavoratori», aggiunge il presidente dell’Assemblea.

Coinvolgere i cittadini è fondamentale perché la proposta soggetta a referendum è approvata solo se «alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi». La vera partita si gioca, dunque, sul fronte del quorum da raggiungere. (ro. mu.)

